Ford işçisi bu kez de baklava ile ödüllendirildi

Geçtiğimiz günlerde Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında çalışan işçiler, 283 adet ile vardiya üretim rekoru kırmışlar ve karşılığında popkek ile ödüllendirilmişlerdi. Rekor karşılığında popkek dağıtılması işçiler tarafından oldukça tepki çekmişti. Bu kez de fabrika üretim rekoru kıran işçilere baklava ikram etti.

Sosyal medyada Ford İşçi Bülteni adlı hesaptan isyan eden işçiler şu paylaşımı yaptı, “"Evet gün geçmiyor ki bir hediye daha almayalım. Gövde üretim liderliği de bir rekor kırmış tebrik ediyoruz. Rekorlar kırılıyor popkekten sonra bir yükseliş oldu, baklavaya geçmişler! Böyle yüksele yüksele altın alacağız herhalde diye düşünüyorum! Gelirler açıklanıyor milyarlar konuşuyor bize popkek baklava düşüyor!"

Kaynak: Haber Merkezi