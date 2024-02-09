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Medikal Onkoloji uzmanı Koca artık Cihan Hastanesinde

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Özel Atakent Cihan Hastanesi sağlık kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Medikal Onkoloji uzmanı Koca artık Cihan Hastanesinde mask
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Kocaeli’de medikal onkoloji alanında önemli çalışmalar yapan ve isminden söz ettiren Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğan Koca, 19 Şubat itibariyle Atakent Cihan hastanesinde hasta kabulüne başlayacak. Başarılı bir isim olan Koca’nın Atakent Cihan Hastanesinde de önemli çalışmalara imza atması bekleniyor.

DOĞAN KOCA KİMDİR?

Prof. Dr. Doğan Koca, 1977 Konya doğumlu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitiren Koca 2001-2006 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ve 2007-2010 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda uzmanlıklarını tamamladı. 2014 yılında ise Medikal Onkoloji Doçentlik Sınavı ile Medikal Onkoloji Doçentliği unvanını alan Koca, 2016’dan itibaren VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde hizmet verdi. Meslek hayatında başarılı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Doğan Koca, Kocaeli’ye Van’dan geldi. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğan Koca; Kocaeli Tabip Odası, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği, ESMO (European Socıety for Medical Oncology), ASCO (American Society for Clinical Oncology) meslek kuruluşlarına üyedir.

# imza, hizmet, Kocaeli

09 Şub 2024 - 02:00 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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