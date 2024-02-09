Kaybolan çocuklar bulundu

Derince Mersincik Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Yaren Başaran ile 14 yaşındaki Kumsal Ekinci Salı günü ortadan kayboldu. Okuldan dönen çocuklar buluştuktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamadı. Ailelerinin kayıp başvurusu üzerine arama başlatıldı. Haber ve sosyal medyadan yapılan çağrılar etkili oldu. İki çocuk İstanbul’da bulundu. Çocuklar polis merkezine götürüldü. Haber verilmesi üzerine gelen aileleri çocukları teslim aldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
uzun ince bir yoldayım - neden evden kaçmışlar
Jeol.müh. B.g. - İstanbul 'da, kızkulesi ve diğer yerleri görmeye gitmişlerdir, belki ev ödevleri vardı. Bulundular, ailelerine de geçmiş olsun.
5441 - İyi bari macera peşinde olan çocuklar daha dikkatli olmalı bulanlar dan Allah razı olsun.
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Orcinal İzmit Lı - 14 yaşında elbette çocuk,ne demek bunlarda çocukmu?
Kemal - yazıklar olsun size,, neyin kimin kafasından etkileniyorsunuz,,yazık değil mi anne babanıza,ve ailenize,,,, bir baba olarak deli düşünceler içindeyim.....
İzmi̇t'li - Bunlar mı çocuk ??
Kubilay - 14 yaşında tabiki çocuklar
...... - Sen cinsmisin sapıkmısın hangi gözle bakıyorsun 14 yaşındaki çocuga .
İzmi̇tsi̇z - DEĞİLMİ
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.