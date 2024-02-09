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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
09 Şub 2024 - 08:57- Asayiş G:

Kaybolan çocuklar bulundu

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Salı gününden itibaren haber alınamayan Yaren Başaran ile Kumsal Ekinci’den güzel haber geldi. İki çocuk İstanbul’da bulundu.

Kaybolan çocuklar bulundu mask
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Derince Mersincik Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Yaren Başaran ile 14 yaşındaki Kumsal Ekinci Salı günü ortadan kayboldu. Okuldan dönen çocuklar buluştuktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamadı. Ailelerinin kayıp başvurusu üzerine arama başlatıldı. Haber ve sosyal medyadan yapılan çağrılar etkili oldu. İki çocuk İstanbul’da bulundu. Çocuklar polis merkezine götürüldü. Haber verilmesi üzerine gelen aileleri çocukları teslim aldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ

# polis, Derince

09 Şub 2024 - 08:57 Kocaeli/ Derince- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
09

Jeol.müh. B.g. - @uzun ince bir yoldayım 08 nolu yoruma cevabı: İstanbul 'da, kızkulesi ve diğer yerleri görmeye gitmişlerdir, belki ev ödevleri vardı. Bulundular, ailelerine de geçmiş olsun.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 10:43
05

5441 - İyi bari macera peşinde olan çocuklar daha dikkatli olmalı bulanlar dan Allah razı olsun.

.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 09:46
04

Orcinal İzmit Lı - 14 yaşında elbette çocuk,ne demek bunlarda çocukmu?

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 09 Şubat 09:41
02

Kemal - yazıklar olsun size,, neyin kimin kafasından etkileniyorsunuz,,yazık değil mi anne babanıza,ve ailenize,,,, bir baba olarak deli düşünceler içindeyim.....

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 09 Şubat 09:31
07

Kubilay - @İzmi̇t'li 01 nolu yoruma cevabı: 14 yaşında tabiki çocuklar

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 09:53
06

...... - @İzmi̇t'li 01 nolu yoruma cevabı: Sen cinsmisin sapıkmısın hangi gözle bakıyorsun 14 yaşındaki çocuga .

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 09:49
03

İzmi̇tsi̇z - @İzmi̇t'li 01 nolu yoruma cevabı: DEĞİLMİ

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 09:38
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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