Uyuşturucu tacirlerine 2 büyük operasyon: 456 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen Narkogüç-48 operasyonlarında 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 242 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il emniyet müdürlüklerince 382 ekip, 1438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 48 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonlarda 242 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
15 İLDE NARKOGÜÇ-49 OPERASYONU
Yerlikaya ikinci paylaşımda ise, 15 İlde düzenlenen Narkogüç-49 operasyonu hakkında bilgi verdi.
İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Antalya, Ankara, Manisa, Aydın, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ağrı, Samsun, Bitlis, Niğde Muğla, Şanlıurfa, Nevşehir ve Diyarbakır olmak üzere 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 110 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 214 şüpheli de gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.