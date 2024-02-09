Kocaeli Altın Fiyatları ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 9 Şubat Cuma Kocaeli Altın Fiyatları)

Kocaeli Kuyumcular Derneği günlük olarak altın fiyatlarını yatırımcılar ve vatandaşlar ile paylaşarak herkesin güncel ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlıyor. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar da Kocaeli altın fiyatlarını takip ederek güncel fiyatlardan haberdar olabilir. Kocaeli altın fiyatları 9 Şubat Cuma ise şu şekilde;

KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ ALIŞ SATIŞ 22 AYAR BİLEZİK 1.854 1.999 14 AYAR 1.150 1.950 ATA LİRA 13.630 14.180 ÇEYREK ALTIN 3.325 3.495 YARIM ALTIN 6.650 6.990 ZİYNET ALTIN 13.310 13.990 REŞAT 5'Lİ 66.100 72.100 22 AYAR YARIM GR 925 1.010 24 AYAR YARIM GR 1.010 1.080