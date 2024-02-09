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Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kaldı

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Kadıköy'de tramvay hattına giren torununu kurtarmak isteyen yaşlı kadın, dengesini kaybedip düşerek seyir halindeki tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kaldı mask
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Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerindeki  tramvay yoluna giren torununu kurtarmak isteyen kadın hayatını kaybetti.

Cadde üzerinde yürüyen İlgün Kölege isimli yaşlı kadın, ray hattına giren beraberindeki torununu kurtarmak istediği esnada dengesini kaybederek seyir halinde olan, Kadıköy-Moda tramvayının altında kalarak sürüklendi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise tramvay altında sıkışarak ağır yaralanan yaşlı kadını bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Torununun ise olayda hafif yaralandığı öğrenildi. Ekipler olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

# polis, çalışma

09 Şub 2024 - 09:07 - Türkiye --- Okunma

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