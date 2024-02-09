Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kaldı

Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerindeki tramvay yoluna giren torununu kurtarmak isteyen kadın hayatını kaybetti.
Cadde üzerinde yürüyen İlgün Kölege isimli yaşlı kadın, ray hattına giren beraberindeki torununu kurtarmak istediği esnada dengesini kaybederek seyir halinde olan, Kadıköy-Moda tramvayının altında kalarak sürüklendi.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise tramvay altında sıkışarak ağır yaralanan yaşlı kadını bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Torununun ise olayda hafif yaralandığı öğrenildi. Ekipler olaya ilişkin çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.