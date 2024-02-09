Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

PKK/YPG istihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli, bomba ve suikast eğitimi almış terörist Ahmet Al Hac Ömer, MİT'in takibindeydi.
Teröristin Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu güçlerine yönelik eylem eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.
MİT’in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Milli Ordusu askeri polisi teröristi yakaladı.
Teröristin evinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmaya hazır uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Teröristin 2022-2023 arasında Münbiç alanından birçok defa el yapımı patlayıcı sevkiyatı yaptığı da tespitler arasında.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.