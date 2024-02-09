Yeni halka arzın detayları belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu, yeni halka arzı onayladı. Limak grubu şirketlerinden Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz olacak.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirketin 386 milyon 179 bin 700 TL olan sermayesinin 516 milyon 179 bin 700 TL'ye artırımı sırasında oluşan 130 milyon TL pay ile Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevcut ortağı Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu 25 milyon 930 bin TL nominal değerli (B) grubu pay olmak üzere toplam 155 milyon 930 bin TL pay halka arza konu edilecek.
1 TL nominal değerli paylar 16,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Kaynak: CNNTÜRK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.