İşte en düşük fiyatlı dört sıfır araç

Yeni yılın gelmesiyle birlikte bayilerde sıfır araç fiyatları güncellenmeye başlandı. Bazı otomobil markaları 2024 yılı üretimli araçları henüz getiremezken bazı markalar yeni modellerini satışa sunmaya başladı.

Özellikle kasım ve aralık aylarında bayiler ellerinde bulunan 2023 yılı üretimli araçlarını eritebilmek için kampanyalara başlamış bu tarihlerde sıfıra araç fiyatlarında tüketiciye cazip fırsatlar sunulmuştu. Peki şu anda piyasada kampanyalar devam ediyor mu?

Öte yandan yeni yılın ilk aylarında sıfır otomobil bayileri liste fiyatlarını güncelledi. En düşük 4 sıfır otomobil markası belli oldu. Peki kampanyalar ne zaman sona erecek, uygun fiyatlı sıfır araç almak için son şans mı?

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye anlattı. Ertemel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

KAMPANYALAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

“Sıfır otomobil piyasasında eylül ayı itibarıyla başlayan fiyat düşüşleri, ekim ve kasım aylarında en avantajlı noktaya kadar ulaşmış, aralık ayı itibarıyla da uygulanan indirim oranları azaltılmaya başlamıştı.

Ocak ve içerisinde bulunduğumuz şubat aylarında indirimlerin kademeli olarak azaltıldığını ve neredeyse liste fiyatlarına yaklaştığını görüyoruz. Kampanyaların büyük oranda sonlandığını söyleyebiliriz. 2024 model fiyatları bazı markalar tarafından açıklanarak talep toplanmaya başlanmış olmasına rağmen, bazı markalarda henüz açıklanmamış durumda. Mart/nisan ayı itibarıyla 2024 model araçların piyasaya tam anlamıyla girmesiyle, devam eden kampanyalar da sonlanacaktır.

UYGUN FİYATLI SIFIR ARAÇ ALMAK İÇİN SON ŞANS MI?

Sıfır araçta fiyat bazında en uygun dönem kasım ayı oldu. Sonraki süreçte indirim oranları azalırken, liste fiyatlarına da bir miktar artış uygulandı. Mevcut koşullar itibarıyla birkaç ay önceki fiyatların daha avantajlı olduğunu söylemek mümkün.

Otomobil fiyatlarında döviz kuru, maliyetler ve enflasyon gibi etkenler belirleyici ana faktörler arasında. Mevcut koşullar değerlendirildiğinde önümüzdeki süreçte otomobil fiyatlarında bir miktar artış görebiliriz. Ancak fiyatlar artsa dahi, Ticaret Bakanlığımızın aldığı tedbirler, artan rekabet ortamı ve talebin düşük olması sebebiyle geçmiş yıllarda yaşanan spekülatif ortam yaşanmayacaktır.

Dolayısı ile muhtemel fiyat artışları olağan dışı ve hızla değil, kabul edilebilir oranda olacaktır. Sıfır otomobil almayı düşünen kullanıcılar koşulları değerlendirerek, bütçe ve ihtiyaçlarına göre karar verebilirler.

İŞTE PİYASADAKİ EN UCUZ 4 SIFIR OTOMOBİL!

Türkiye piyasasında satışa sunulan en ucuz otomobiller A Segment küçük hatchback otomobiller olan Hyundai i10 ve Kia Picanto baz modelleri. Hyundai i10 780.000TL, Kia Picanto ise 838.000TL’den satışa sunuluyor. Ülkemizde üretilen C Segment Sedan aile otomobili Fiat Egea baz modeli ise 864.000 TL fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Bu otomobili de 872.000 TL fiyatı ile B Segment Hatcback otomobil olan Citroen C3 takip ediyor.

KORELİ MARKALAR NEDEN DAHA UCUZ?

En uygun fiyatlı otomobiller arasında Güney Kore’li markalar göze çarpıyor. Bunun ilk nedenlerinden biri araçların A Segment küçük Hatcback otomobil olması. Ülkemizde C sedan Segment ve B Segment hatchback otomobiller daha çok tercih ediliyor. Dolayısı ile talep ve tercih edilebilirlik oranı daha düşük olduğundan, fiyatları daha uygun belirlenerek satışa sunuluyor.

Geçmiş yıllarda güvenlik, işçilik, donanım, kalite gibi unsurlar markadan markaya değişiklik gösterse de, içinde bulunduğumuz çağda her otomobil markası oldukça kaliteli, güvenlik özellikleri gelişmiş ve donanım özellikleri yüksek, şık tasarımlı otomobiller üretebiliyor. Dolayısı ile rekabet ve seçenek oldukça yükselmiş durumda. Bu gibi faktörler neticesinde pazar payını korumak veya yükseltme stratejileri de fiyatları baskılıyor. Bu açıdan bakıldığında artan rekabet ortamının tüketici lehine olduğunu söyleyebiliriz.

İKİNCİ ELDE FİYATLAR YÜKSELİR Mİ?

Sıfır otomobil fiyatları artmış olmasına rağmen, düşük talep neticesinde ikinci el otomobilde fiyatlar halen sabit durumda. Krediye erişimin yanı sıra, tercih refleksi şu an için sıfır otomobilde olduğundan, bu pazarda satış adetleri düşük seyrediyor.

Önümüzdeki süreçte sıfır otomobil fiyatlarında tekrar artış yaşanırsa, halen sabit olan ikinci el fiyatları daha avantajlı konumda olacaktır. Bu sebeple ilkbahar ayları itibarıyla talebin ikinci el otomobile kayacağı kanaatindeyiz. Elbette bu süreçte yükselen talep ile bu pazarda da bir miktar fiyat artışı görebiliriz. Otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız ikinci el otomobilleri inceleyerek, bu süreçte reel ikinci el fiyatlarından faydalanabilirler.”

Kaynak: Milliyet