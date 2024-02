09 Şub 2024 - 09:22 - Türkiye

Maraş'ta arka arkaya deprem

Bir deprem ülkesi olarak bu zamana kadar depremin yıkıcı etkilerini birçok kez yaşamış olan Türkiye'de her an küçük çaplı birçok deprem meydana geliyor. Her deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor. İşte, 9 Şubat Cuma AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...