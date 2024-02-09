Maraş'ta arka arkaya deprem

SON DEPREMLER LİSTESİ 9 ŞUBAT... Türkiye'nin çeşitli illerinde küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor. Depremler, AFAD ve Kandilli tarafından anbean raporlanıyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 9 Şubat son depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ DEPREM!
Kahramanmaraş gece saat 01.39'da, 2.9 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Ardından saat 02.55'te ikinci deprem meydana geldi. İkinci deprem 3.2 olarak kaydedildi.
AKDENİZ 3.9 İLE SALLANDI
Başka bir deprem Akdeniz'de meydana geldi. Gece üç sularında, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Kaynak: Habertürk
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.