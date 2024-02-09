Altın yükselmeye devam ediyor

9 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI... Haftanın son gününde, altın fiyatları yükselişe devam ediyor. Gram altın 2 bin TL sınırını çoktan aşarken, çeyrek altın da yükselmeye devam ediyor. İşte, canlı altın tablosu ile 9 Şubat Cuma altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
2.062,75
2.074,68
ONS ALTIN NE KADAR?
2.033,15
2.033,43
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.207,08
3.277,67
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.828,31
13.070,58
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.394,11
6.555,34
ZİYNET ALTIN NE KADAR?
12.828,31
13.070,58
ATA ALTINI NE KADAR?
13.572,74
13.910,48
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.095,14
1.478,54
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.875,10
1.985,95
Kaynak: Habertürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.