09 Şub 2024 - 09:24 - Ekonomi

Altın yükselmeye devam ediyor

Bugün altın alıp satacaklar, "Altın fiyatları ne kadar?" diye soruyor. Altın geçtiğimiz hafta başlayan yükselişine bu hafta da devam ediyor. Çeyrek ve gram altın kendi rekorunu kırmaya devam ederken sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 9 Şubat Cuma altın fiyatları...