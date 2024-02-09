Tramvay hattı kavşaklarında sinyalize çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafik güvenliğine yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Kuruçeşme’den başlayan tramvay hattı boyunca bulunan sinyalize kavşaklar yenileniyor. Projede kavşaklarda trafik akışını sürekli kılacak şekilde yol ve sürüş güvenliğini oluşturmak için sinyalizasyon sistemlerinde kullanılan standart direkler yerine yeni ledli sinyal direkleri kuruluyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yapılan analiz sonuçları doğrultusunda proje dâhilinde devam eden ledli direk montaj çalışması, yaya ve oto yoğunluğunun fazla olduğu kavşaklarda planlandı. Yaya ve araç güvenliğini sağlamak için yapılan projede yaya farkındalığına dikkat çekmek isteniyor.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.