Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu Kuzey Yan Yol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 AVA 091 plakalı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan 2 kişi otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza sebebiyle parçalanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Hastanede tedavileri süren iki kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA-İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.