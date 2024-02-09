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Döviz yatırımcısı dikkat! Euro'da yeni tarihi zirve!

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Haftanın son işlem gününde dolar yükselişini sürdürürken Euro TL karşısında rekor tazeledi. Merkez Bankası (TCMB) kısa süre önce atanan başkan Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın ilk raporundaki para politikası mesajlarında, faizlerde indirim ya da artışın kısa vadede planlamadığı mesajını verdi.

Döviz yatırımcısı dikkat! Euro'da yeni tarihi zirve! mask
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Dolar TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30.68 ile güne başladı. Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yılbaşından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 3.77 oldu. Euro TL ise 33.12 ile zirve tazeledi.

Hazine dün 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracıyla 3 milyar dolar borçlanırken, ihracın yatırımcıya getirisi yüzde 7.875 oldu.

Bugün iç veri gündeminde ise Aralık ayı sanayi üretimi istatistikleri takip edilecek.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

TCMB, yüzde 45 politika faizinin dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyinde olduğunu belirtirken, faiz indirimi konuşmak için ise "erken" olduğu mesajı verdi.

Toplantıda verilen en belirgin mesajlardan biri ise Karahan'ın "politika duruşumuzun bir önceki raporda öngörülenden daha uzun süre korunacak olması (enflasyon) ana eğilime olumlu yansıyacaktır" cümlesi oldu. Bankacılar TCMB'nin bu mesajının faiz indirim ya da artış değil daha uzun süre sıkı politikanın korunmasını planlandığı şeklinde algıladı.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay politika faizinde yapılan artışların etkisinin tam anlamıyla görülmesini sağlayacak olan aktarım mekanizmasını yeniden çalışır hale getirmeye odaklandıklarına dikkat çekti.

Akçay, yüzde 45 politika faizinin tam olarak piyasaya aktarabildikten sonra yıl sonu enflasyon tahmininde revizyonların konuşulması gerektiğini belirterek şöyle dedi:

"yüzde 36'yı neden yukarı revize etmediniz? İçinde çalıştığımız seti size şöyle anlatıyım. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş, politika faizi enflasyon linki kopmuş, faiz kur linki kopmuş. Biz yedi aydır kopan linkleri yeniden ihdas ediyoruz. Dolayısıyla yüzde 36 hedefini değiştirmekten ziyade o hedefe bizi sürekli yakınsayacak olan önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı."

Geçen yıl seçimlerden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle kurulan yeni ekonomi yönetimi, 2021 yılında TCMB'nin faiz indirimleri ve TL'deki olağanüstü değer kayıpları ile başlayan enflasyon sarmalını durdurmak ve enflasyonu bu yılın ikinci yarısından itibaren düşürmek için para politikasını sıkılaştırmaya ve yüzlerce düzenleme ile kurulan yapıyı sadeleştirmeye başladı.

1 TRİLYON TL ÜZERINDE LİKİDİTE

Karahan mevduat faizleri ve TL mevduat payının, politika çerçevesinin "önemli bir bileşeni" olmayı sürdüreceğini de söyledi.

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 110 milyar TL civarında. TCMB ise genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti.

TCMB geçen hafta bir aydan uzun vadeli TL mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz uygulanacağını açıklamıştı. Toplantıda hem başkan hem de Akçay bu uygulamanın pozitif etkilerini görmeye başladıklarına dikkat çekti.

Yıl başından bu yana hafif gerileyen mevduat faizlerinde tekrar yukarı seyir görüldü. TCMB verilerine göre 22 Aralık'ta yüzde 52.6 ile zirveyi gören üç aylık ortalama mevduat faizi, 29 Ocak'ta yüzde 49.6'ya kadar geriledikten sonra 2 şubat itibarıyla tekrar yüzde 52'ye yükseldi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

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09 Şub 2024 - 09:35 - Ekonomi --- Okunma

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