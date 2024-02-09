Motorine 1 lira 40 kuruş zam geliyor

Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki artış ve vergilerin ardından neredeyse her hafta zam üsütne zam geliyor. Özellikle Temmuz ayında akaryakıt ÖTV’sine yapılan 5 liralık zammın ardından akaryakıtta zam fırtınası başladı. Sektörden gelen son bilgilere göre de 12 Şubat Pazartesi gecesinden motorine zam gelecek. Motorine 1 lira 40 kuruş daha zam geleceği bildirildi. Kocaeli’de motorinin güncel fiyatı ise 41.70 TL/LT
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Ahmet - her gün akaryakıta gelen zamlar bir yerde durmalı carşı pazar yangını akaryakıt zamlarıyla dahada alevleniyor . insanlar mutsuz ailelerde huzur kalmadı . düzgün vatandaş için hayat çekilmez hale geldi
41 - Secim gecesi sabaha kadar konvoy yapanlar neredesiniz sizleri goremez olduk
İzmitli - Düz 50 yapın ama bu sene zam yapmayın
İsimsiz Şampiyon Ks - 100 lira yapın herkes kurtulsun artık
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.