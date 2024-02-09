Motorine 1 lira 40 kuruş zam geliyor

Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki artış ve vergilerin ardından neredeyse her hafta zam üsütne zam geliyor. Özellikle Temmuz ayında akaryakıt ÖTV’sine yapılan 5 liralık zammın ardından akaryakıtta zam fırtınası başladı. Sektörden gelen son bilgilere göre de 12 Şubat Pazartesi gecesinden motorine zam gelecek. Motorine 1 lira 40 kuruş daha zam geleceği bildirildi. Kocaeli’de motorinin güncel fiyatı ise 41.70 TL/LT

Kaynak: HABER MERKEZİ