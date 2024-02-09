150 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı, Bankaların mevduat yarışı iyice kızıştı

Şubat ayının ortalarına gelinirken, bankaların 32 günlük vade süresi sonunda sağlayacağı getiriler merak edilirken, vadeli mevduat faiz oranları yüzde 47 seviyesine kadar çıktığı için birikimlerini TL cinsi vadeli mevduat faizinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güncel hesaplamaları yakından izliyor.
Buna göre, 8 Şubat’ta ki güncel vadeli mevduat faiz oranları ile yapılan hesaplamalar neticesinde 150.000 TL'nin 32 günlük vade süresi sonunda sağlayacağı getiriler için tablo yapıldı.
Şubat 2024'ün 8. gününde güncel vadeli mevduat faiz oranlarıyla yapılan hesaplamalara göre, 150.000 TL'nin 32 günlük vade sonunda sağlayacağı getiriler şu şekilde:
150.000 TL'ye %47 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 5.872 TL
150.000 TL'ye %46 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 5.747 TL
150.000 TL'ye %45 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 5.622 TL
150.000 TL'ye %44 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 3.497 TL
150.000 TL'ye %43 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 5.372 TL
150.000 TL'ye %40,50 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 5.060 TL
150.000 TL'ye %37 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 4.622 TL
150.000 TL'ye %35 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 4.373 TL
Şubat ayının ortalarına yaklaşırken, güncel vadeli mevduat faiz oranlarına göre yapılan hesaplamalara göre, 150.000 TL birikimi olan bir kişi 32 günlük vade sonunda 5872 TL'ye kadar getiri elde edebilir.
Şubat ayının ilerleyen günlerinde, mevcut faiz oranları merak edildi. Vadeli mevduat faiz oranları %47'ye kadar yükselirken, bankaların resmi internet sitelerinden güncel faiz oranları ve kampanyaları hakkında bilgi edinmek mümkün.
Kaynak: Yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.