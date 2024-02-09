Corning Kablo 78 işçi çıkardı

HAKLARI VERİLDİ



Gebze’de üretim yapan ve Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Corning Kablo fabrikasında grevin ardından işçi çıkartılmaya başlandı. Aralık ayında son bulan grevin ardından işveren küçülme nedeniyle 78 işçi işten çıkartıldı. İşçilerin kazanımla bitirdikleri grevin ardından işveren 230 işçiden 78’i işten çıkartıldı. Çıkartılan 78 işçinin tüm haklarının verildiği ve gönüllü olarak çıkmak isteyenlere öncelik verildiği belirtildi.

90 İŞÇİ ÇIKARACAKTI



Corning Kablo işvereni ilk olarak 90 işçiyi işten çıkarmak istedi. Lastik-İş Sendikası ile yapılan müzakerelerde işçi sayısı 78’e indirildi. Gönüllü olarak çıkmak isteyen işçilere öncelik verildi. Aynı zamanda mahkeme yolu açık olmak kaydı ile işçilerin tüm hakları da verildi. Üretim yapmayacak noktaya gelen fabrikada bundan sonra 4 vardiya yerine iki vardiya çalışma yapılacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ