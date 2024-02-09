Corning Kablo 78 işçi çıkardı

HAKLARI VERİLDİ
Gebze’de üretim yapan ve Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Corning Kablo fabrikasında grevin ardından işçi çıkartılmaya başlandı. Aralık ayında son bulan grevin ardından işveren küçülme nedeniyle 78 işçi işten çıkartıldı. İşçilerin kazanımla bitirdikleri grevin ardından işveren 230 işçiden 78’i işten çıkartıldı. Çıkartılan 78 işçinin tüm haklarının verildiği ve gönüllü olarak çıkmak isteyenlere öncelik verildiği belirtildi.
90 İŞÇİ ÇIKARACAKTI
Corning Kablo işvereni ilk olarak 90 işçiyi işten çıkarmak istedi. Lastik-İş Sendikası ile yapılan müzakerelerde işçi sayısı 78’e indirildi. Gönüllü olarak çıkmak isteyen işçilere öncelik verildi. Aynı zamanda mahkeme yolu açık olmak kaydı ile işçilerin tüm hakları da verildi. Üretim yapmayacak noktaya gelen fabrikada bundan sonra 4 vardiya yerine iki vardiya çalışma yapılacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
. - Sarı sendikalar ve sendikacılar
Ru Muz Mu ? - şimdi patron zam mı vermiş mi oldu?
Hüseyin Aksahin - Arkadaşlar corning beni 2008 yılında attı sebebi farklı tazminatını al 1ay içinde iş mahkemesine dava acin kazanma şansın yüksek her taraf adam alıyor hayata devam
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.