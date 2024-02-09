Kocaeli’de o fabrikada 78 işçi işten çıkarıldı

156'ncı gününde biten Corning grevi sonrası 90 işçi ücretli izne çıkarılmıştı. Patron tarafından ihtar gönderilen 78 işçinin ise işine son verildi.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Tembelova'da bulunan Corning Kablo'da grev öncesi 230 işçinin çalıştığı fabrikada 78 işçi işten atıldı. Grevlerinin 156'ncı gününde anlaşmaya vararak grevi sonlandıran işçiler, patronun "küçülme" iddiasıyla karşı karşıya kaldı. İşçilere gönderilen fesih bildirim tutanağında patron tarafından "İşletmesel gereklilikler çerçevesinde bir yeniden yapılandırma kararı" alındığı belirtilirken, işçiler iş kanunun 17. maddesiyle kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek işten atıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ru Muz Mu ? - şimdi patron zam mı vermiş mi oldu?
Hüseyin Aksahin - Arkadaşlar corning beni 2008 yılında attı sebebi farklı tazminatını al 1ay içinde iş mahkemesine dava acin kazanma şansın yüksek her taraf adam alıyor hayata devam
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.