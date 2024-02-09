Cip bariyerlere girdi

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 14 sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ES 591 plakalı cip sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere girdi. Bariyerler cipin motor kısmını parçalayarak ön camına hasar verdi. Kazada cip sürücüsü araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücü sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.