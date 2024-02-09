Bakanlık ihtiyaç sahiplerine 7 bin TL ödeme yapacak, e-devlet’ten başvuruluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik krizle baş etmek için yardım programlarını sınırlı kriterlere göre veriyor. Sosyal güvencesi ve geliri bulunmayanlara daha fazla ödeme yapılıyor.
Memur ve asgari ücretlilerin maaşlarına gelen zamla birlikte sosyal yardımlar da yükseldi. Evde bakım parası alanların ödeme miktarı yüzde 49.25 oranında arttı ve 7.000 TL oldu.
Yaşlılık maaşı alanların da ödeme tutarı 3.000 TL’ye çıktı. Sağlık raporuyla başkasına bağımlı olduğu belirlenenlere verilen ödemelerde ise yalnızca kendilerinin ihtiyaçlarını karşılayamayacakları durumlar göz önünde bulunduruluyor.
Ödemeler, her ayın 15’inde hesaplara yatırılıyor veya PTT şubelerinden çekilebiliyor. Ödemelerin sırası kimlik numarasının son hanesine göre belirleniyor.
Başvurular E-Devlet’ten yapılıyor ve formlar doğru ve eksiksiz doldurulmalı. Sosyal yardımlar, her haneye bir defa veriliyor ve başvuru formunda ekonomik durumun kötü olduğu ifade edilmeli.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.