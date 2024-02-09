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Geri dönüşüm kampanyası ile SMA’lı çocuklara destek oldu

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İzmit Belediyesi, başlattığı proje ile topladığı elektronik atıkların gelirini 2 SMA’lı çocuğun tedavisi için düzenlenen yardım kampanyasına aktardı.

Geri dönüşüm kampanyası ile SMA’lı çocuklara destek oldu mask
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İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Exitcom Recycling ile birlikte anlamlı bir kampanyaya imza attı. "SMA’lı çocuklara destek ol" sloganıyla kampanya başlatan İzmit Belediyesi, toplanan elektronik atıkların gelirini 2 SMA’lı çocuğun tedavisi için valilik izni ile başlatılan kampanyaya aktardı. İzmit Belediyesi kampanya kapsamında ilgili tarihler arasında tüm kamu kurumlarından, okullardan, hastanelerden, sanayi tesislerinden, AVM’lerden, iş yerlerinden, üniversiteden ve tüm atık toplama noktalarında topladığı elektronik atıkları değerlendirdi. Kampanya süresince toplamda 10 ton elektronik atık toplandı. Toplanan atık karşılığında elde edilen gelir 2 SMA hastası çocuğun tedavisi için düzenlenen yardım kampanyasına aktarıldı.

Kaynak: İHA

# imza, İzmit
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09 Şub 2024 - 10:48 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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