Hat 90’ın son durağı Basın Sitesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda ulaşımda güzergah düzenlemelerine devam ediyor. Bu kapsamda 90 No’lu hatta yeni düzenleme yapıldı. Güzergahı; Kandıra Cezaevleri, Yeşilova, Üçyol, Cumhuriyet Parkı, Orduevi, Kuruçeşme, Şirintepe, Mersincik Mahallesi ve Rahmi Seymen Camii olan Hat 90’da düzenlemeye gidildi. Yapılan yeni düzenlemeyle mevcut güzergaha ilave olarak kalkış ve varış durağı Basın Sitesi olarak düzenlendi. Seferler 1 saat arayla yapılacak. Sefer saatleri ekomobil ve www.kocaeli.bel.tr’den takip edilebilir.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.