Futbola mavi kart geliyor

Futbolda devrim niteliğinde bir yenilik geliyor.
Telegraph'ta yer alan habere göre; futbolda mavi kart dönemi başlıyor.
Hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan veya şiddetli itirazda bulunan futbolcular mavi kart görecek ve 10 dakika saha dışına alınacak.
2 MAVİ KARTA 1 KIRMIZI KART
Ayrıca bir mavi kart ve bir sarı kart gören veya iki tane mavi kart gören oyuncular kırmızı kart görmüş sayılacak.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, devrim niteliğindeki kural değişikliğini açıklayacak ancak bu değişiklik üst seviye liglerde hemen uygulanmayacak.
Yeni kartın ilk kez FA Cup'ta denenmesi bekleniyor.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.