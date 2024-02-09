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Halkevi Binası’nda sıra kule tadilatında

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Kocaeli’nin simgelerinden biri olan ve yenileme çalışmalarının devam ettiği Halkevi Binası’nda hedef çalışmaları 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na kadar tamamlamak. Çalışmaların hızla devam ettiği binada kule bölgesine uygulanacak çelik güçlendirme için iskele kuruluyor.

Yavuz Solmaz
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Halkevi Binası’nda sıra kule tadilatında mask
Halkevi Binası’nda sıra kule tadilatında
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GÜÇLENDİRME KARARI ALINDI

İzmit’in sembollerinden Halkevi Binası, bakımsız ve yıpranmış haliyle halkın dikkatini çekiyordu. Yaklaşık 4 yıl önce dönem Valisi Hüseyin Aksoy, Halkevi’nin yenilenmesi için proje çalışması yapmış fakat sonuç alınamamıştı. Aksoy’un ardından Kocaeli Valisi olarak atanan Seddar Yavuz, binanın onarılması için çalışma başlattı. Gebze Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen rapor sonucunda, mevcut binanın yıkılmadan güçlendirilmesi ve onarılması kararı alındı.

 

Halkevi Binası’nda sıra kule tadilatında

BEŞİNCİ İHALE İHALE TAMAMLANDI

Son olarak güçlendirme kararı alınan Halkevi Binası için çıkılan ilk dört ihale çeşitli sebeplerle iptal edildi. 2 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen beşinci ihalede, Mavva Yapı 56 milyon 461 bin TL teklif sunarak ihaleyi kazanan firma oldu. Firma ihaleyi kazanmasının ardından hızlıca harekete geçti ve 7 Nisan tarihinde binada çalışmalar başladı. Binada ilk olarak duvarlar raspalandı ve tarihi binanın orijinal yapısı ortaya çıkarıldı.

 

KULE İÇİN ÇELİK GÜÇLENDİRME

Halkevi binasının yenilenmesi için gerçekleştirilen tadilat çalışmalarının yüzde 90 oranında tamamlandığı ve bina içerisinde asma tavan çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Halkevi Binası’nın tadilatı en zor görülen bölgesi olan kule kısmı için ise titiz bir çalışma yürütülüyor. Kulenin soyulduğu ve yıkımına gerek olmadığı anlaşıldı. Bu sebeple çelik güçlendirme kararı alınan kule için iskele kurma çalışmaları başladı. Vali Yavuz’un özellikle gençler için yapacaklarını açıkladığı kareoke, tiyatro, tartışma programları gibi faaliyetlerin yapılacağı alan için de hazırlıkların son aşamasına gelindi.

# Kocaeli, çalışma, İzmit, Gebze

09 Şub 2024 - 11:05 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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