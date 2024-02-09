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Çatal ve kaşıklarla masalara vurarak işçilere destek oldular

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Portakal Plastik fabrikası işçileri toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle eylemlerini sürdürürken, Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikalarda işçilerden destek geldi. İşçiler, yemekhanelerde çatal ve kaşıklarla masalara vurarak eylemdeki işçilere destek oldu. 

Çatal ve kaşıklarla masalara vurarak işçilere destek oldular
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ANLAŞMAYA VARILAMADI

Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çayırova’da kurulu Portakal Plastik fabrikasında toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamadı. TİS görüşmelerinde anlaşma çıkmaması üzerine işçiler eyleme başladı. Petrol-İş Gebze şubesinin örgütlü olduğu Portakal Plastik fabrikası işçileri, istedikleri ücret zammının verilmemesi üzerine başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

EYLEMDEKİ İŞÇİLERE DESTEK OLDULAR

Petrol-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikalarda çalışan işçiler, Portakal Plastik fabrikasında çalışan işçilere destek geldi. Yemekhanede bulunan işçiler çatal ve kaşıklarla masalara vurarak eylemdeki işçilere destek oldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Gebze

09 Şub 2024 - 11:04 Kocaeli/ Gebze- Gündem --- Okunma

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