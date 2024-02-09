Çatal ve kaşıklarla masalara vurarak işçilere destek oldular

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ANLAŞMAYA VARILAMADI
Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çayırova’da kurulu Portakal Plastik fabrikasında toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamadı. TİS görüşmelerinde anlaşma çıkmaması üzerine işçiler eyleme başladı. Petrol-İş Gebze şubesinin örgütlü olduğu Portakal Plastik fabrikası işçileri, istedikleri ücret zammının verilmemesi üzerine başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.
EYLEMDEKİ İŞÇİLERE DESTEK OLDULAR
Petrol-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikalarda çalışan işçiler, Portakal Plastik fabrikasında çalışan işçilere destek geldi. Yemekhanede bulunan işçiler çatal ve kaşıklarla masalara vurarak eylemdeki işçilere destek oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.