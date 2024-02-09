Bünyamin Çiftçi, gün boyu sahada

3 Şubat tarihinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında yeniden Çayırova Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Yüksek İnşaat Mühendisi Bünyamin Çiftçi, gün boyu saha ziyaretlerini sürdürüyor. Görev süresi boyunca sürekli Çayırovalılarla bir arada olan Başkan Çiftçi, seçim sürecinde de tempoyu arttırdı. SKM programları çerçevesinde sahada adım atmadık yer bırakmayan Bünyamin Çiftçi, sabah namazıyla başladığı ziyaret programlarını gün boyu sürdürüyor. AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve Cumhur İttifakı ortağı MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş’la beraber, Çayırovalılarla bir araya gelen Bünyamin Çiftçi, gerçekleştirdiği ziyaretlerle gönüllere dokunuyor.

SIKMADIK EL, DOKUNMADIK GÖNÜL BIRAKMIYOR

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, ilçedeki hastalara ve Çayırova’nın çınarlarına ziyaretler gerçekleştiriyor. Başkan Çiftçi, bununla beraber yakınlarını kaybeden Çayırovalıları da ziyaret ederek taziyelerini iletiyor. Umre vazifesi gerçekleştiren Çayırovalı hemşehrilerini de yalnız bırakmayan Bünyamin Çiftçi, toplumun her kesimiyle bir araya gelerek, Çayırova’da dokunmadık gönül, sıkmadık el bırakmıyor.

“SÜREKLİ VATANDAŞLARIMIZLA BİR ARADAYIZ”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bünyamin Çiftçi, “Çayırova’da sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmamak adına saha çalışmalarını sürdürüyoruz. Sabah erken saatlerde başladığımız saha ziyaretlerimize, gün boyunca devam ediyoruz. Cumhur İttifakı ruhuyla çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. Halkımızın her an yanındayız ve sürekli onlarla birlikteyiz. Çayırovalı hemşehrilerimizden aldığımız güçle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten