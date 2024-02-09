AK Gençlerden Tutuş'a tam destek

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen programda Gençlik Kolları Mahalle Başkanları ile bir araya geldi. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzalar, AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş ile birlikte mahalle başkanları ile buluşan Tutuş’u AK gençler coşkuyla karşıladı.

" HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"

Gerçekleşen toplantıda konuşan AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş: "Bizim gibi bu masa etrafında siyaset yapmış, emek harcamış ağabeyimiz, İzmit Belediye Başkan adayımız Muharrem Tutuş'a hoşgeldiniz diyorum. Allah'ın izniyle 5 yıldır hizmete aç kalmış İzmitimizi Muharrem başkanımızla beraber yeniden hizmete kavuşturacağız. AK Gençler olarak her zaman yanında olacağız. 31 Mart'a kadar sahalardan ayrılmayacağız." dedi.

"İNANMIŞ İNSANLARIN KARŞISINDA HİÇBİR ENGEL DURAMAZ"

Başkan Gümüş'ün ardından konuşan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ise, "Bizler istersek, inanırsak başarırız. İnanmış insanların karşısında hiçbir engel duramaz. İzmit gençliği Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı Belsa Plaza önünde Ramazan Bayramı öncesi ilk bayramını kutlayacak. Şimdiden İzmitimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"BEN SİZLERLE NEREYE DERSENİZ GELİRİM"

Coşkuyla gerçekleşen programda konuşan Başkan Adayı Tutuş: "Sizlerle bir araya geldiğimde, 15 sene öncesi gözümün önüne geldi. O tarihten bu tarihe teşkilatımızın çatısı altında yapmadığımız görev kalmadı. Ben de sizler gibi, sizlerin oturduğu yerlerden başladım. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız, İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Milletvekillerimiz aldıkları kararla üstlendiğimiz görevi uygun gördüler. Bizler de bu uğurda İzmit'imize hak ettiği değeri yeniden kazandırmak için mücadele ediyoruz. Ben sizlerle nereye derseniz gelirim. Saat kaç olursa olsun hiç önemli değil. Biz kendimizi anlatacağız kendi işimize bakacağız. Bu memlekette devletini milletini toprağını seven, sayan herkes bizim kardeşimizdir. Yorulmayacağız, yılmayacağız, çalışacağız, 31 Mart'ta bize görev verirseniz, Allah izin verirse hizmeti ayağınıza getireceğiz. Biz söz veriyoruz ve yapacağız. Biz söz verdik mi yaparız. Yapmayacağımız işin sözünü de vermeyiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten