CHP’nin Başiskele kararı o tarihte belli olacak

CHP BAŞİSKELE’DE NE YAPACAK?

CHP’nin Başiskele ve Kandıra ilçelerinde Saadet Partisi’ne destek vermesi ve karşılığında Saadet Partisi’nin de İzmit ve Derince’de aday çıkarmayarak CHP’yi destekleyeceği kulislerde yüksek sesle konuşuluyordu. Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı olarak Zafer Mutlu ismini belirledi. CHP’nin Mutlu’ya destek verip vermeyeceğini CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman gazetemize açıkladı.

CHP’NİN ADAYI ‘ZAFER MUTLU’ DİYEMEYİZ

CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Başiskele ilçesinde CHP’nin Saadet Partisi adayı Zafer Mutlu’yu destekleyeceği iddialarına ilişkin gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Henüz netleşen bir karar yok. Saadet Partisi ile anlaştık veya Zafer Mutlu’yu destekleyeceğiz gibi bir durum söz konusu değil. CHP’nin adayı Zafer Mutlu diyemeyiz. Partililerimiz ile görüştük. İlçemizde bir anket çalışması da yapılıyor. Genel merkezimiz bunların hepsini değerlendirecek. 12 Şubat pazartesi günü gerçekleşecek Parti Meclisi’nde işbirliği veya kendi adaylığımızın kararı çıkacak.”