İzmit'te kuyumcu soyuldu

İzmit Outlet Center'da bulunan bir kuyumcuya hırsız girdi. Gece saatlerinde havalandırmadan giren hırsız altınları çalarak kaçtı

Olay, İzmit Sanayi Mahallesi'nde Outlet Center alışveriş merkezi içerisinde bulunan Atasay Kuyumculuk’ta meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde alışveriş merkezine gelen hırsız veya hırsızlar, kuyumcu dükkanının çatısındaki havalandırmadan girerek altınları alıp aynı şekilde kaçtı.

GECE ÇALAN ALARMA GELDİLER, SOYULDUĞUNU SABAH FARK ETTİLER

Kuyumcu dükkanında gece alarm çalması üzerine dükkan önüne gelen hem alışveriş merkezi güvenliği hem de işyeri sahipleri olumsuzluk görmemeleri üzerine geri gitti. Sabah saatlerinde iş yerine gelen kuyumcu, dükkanın içine girdiğinde soyulduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan hırsızlık ile ilgili çalışma başlattı.

POLİS İNCELEMELERDE BULUNDU

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. İş yerinde parmak izi ve deliller toplandı. Polisler binanın çatısına da çıkarak incelemede bulundu. Polis alışveriş merkezindeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye alırken, hırsız ve hırsızların eşkallerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.