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09 Şub 2024 - 11:42- Asayiş G:

İzmit'te kuyumcu soyuldu

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İzmit Outlet Center'da bulunan bir kuyumcuya hırsız girdi. Gece saatlerinde havalandırmadan giren hırsız altınları çalarak kaçtı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
İzmit'te kuyumcu soyuldu mask
İzmit'te kuyumcu soyuldu
İzmit'te kuyumcu soyuldu
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İzmit Outlet Center'da bulunan bir kuyumcuya hırsız girdi. Gece saatlerinde havalandırmadan giren hırsız altınları çalarak kaçtı

Olay, İzmit Sanayi Mahallesi'nde Outlet Center alışveriş merkezi içerisinde bulunan Atasay Kuyumculuk’ta meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde alışveriş merkezine gelen hırsız veya hırsızlar, kuyumcu dükkanının çatısındaki havalandırmadan girerek altınları alıp aynı şekilde kaçtı.

GECE ÇALAN ALARMA GELDİLER, SOYULDUĞUNU SABAH FARK ETTİLER
Kuyumcu dükkanında gece alarm çalması üzerine dükkan önüne gelen hem alışveriş merkezi güvenliği hem de işyeri sahipleri olumsuzluk görmemeleri üzerine geri gitti. Sabah saatlerinde iş yerine gelen kuyumcu, dükkanın içine girdiğinde soyulduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan hırsızlık ile ilgili çalışma başlattı.

POLİS İNCELEMELERDE BULUNDU
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. İş yerinde parmak izi ve deliller toplandı. Polisler binanın çatısına da çıkarak incelemede bulundu. Polis alışveriş merkezindeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye alırken, hırsız ve hırsızların eşkallerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit'te kuyumcu soyuldu
İzmit'te kuyumcu soyuldu
İzmit'te kuyumcu soyulduİzmit'te kuyumcu soyuldu

# polis, İzmit, Kocaeli, çalışma

09 Şub 2024 - 11:42 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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