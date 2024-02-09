Sanayi Sitesi esnafına kötü haber: Yüzde 50 zam geliyor

İzmit Küçük Sanayi Sitesi’nde 9 Mart 2024 tarihinde yönetim yılın ilk zammı için toplanacak. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı tarihi 16 Mart’ta olacak.

İzmit Küçük Sanayi Sitesi esnafı şu anda küçük dükkanlar için 400 lira, orta dükkanlar için 800, büyük dükkanlar için ise 1600 lira aidat ödüyor. Yönetim aidatları, asgari ücrete yapılan zam oranında yani yüzde 50 artırmak istiyor. Yapılması planlanan zam sonrası aidatların 600, 1200 ve 2400 lira şeklinde olması bekleniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ