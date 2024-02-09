Hüseyin Ayaz adaylığını açıkladı

Başiskele Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Ayaz bugün bir kafede düzenlediği basın toplantısı ile bağımsız olarak Başiskele Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Partilerle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca bağımsız aday olan Hüseyin Ayaz, “5 yıllık süreç içinde siyaset ile iştigal etmedim. Bizim sevdamız hizmet sevdası. Bu süre zarfı içinde siyasetin herhangi bir yerinde görev almadım. Başiskele halkı da bize teveccühte bulundular. Biz de Başiskele'ye bağımsız aday olduğumu ilan ediyorum. Tek isteğimiz Başiskele halkına hizmet etmek.” dedi.

Hüseyin Aya başvurusunu önümüzdeki hafta yapacağını, bütün belgelerinin hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: HABER MERKEZİ