Hüseyin Ayaz adaylığını açıkladı

Başiskele Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Ayaz bugün bir kafede düzenlediği basın toplantısı ile bağımsız olarak Başiskele Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Partilerle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca bağımsız aday olan Hüseyin Ayaz, “5 yıllık süreç içinde siyaset ile iştigal etmedim. Bizim sevdamız hizmet sevdası. Bu süre zarfı içinde siyasetin herhangi bir yerinde görev almadım. Başiskele halkı da bize teveccühte bulundular. Biz de Başiskele'ye bağımsız aday olduğumu ilan ediyorum. Tek isteğimiz Başiskele halkına hizmet etmek.” dedi.
Hüseyin Aya başvurusunu önümüzdeki hafta yapacağını, bütün belgelerinin hazır olduğunu belirtti.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Hakan Snr - Cesur davranışı için tebrikler.
Çanakkale Gecilmez - Geceler ayaz
Gündüzler yaz
Kalbimizdesin
Hüseyin Ayaz.
Hayırlı olsun .
Kullar Ali - Niye ki ???!!!..Yeniden Refah için set olamaz..
Yuvacikli̇ - MEHMET YASİN ÖZLÜ
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.