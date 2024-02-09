Başkan Kocaman’dan eğitime destek

Kartepe Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilçe genelinde liselere ve üniversitelere hazırlanan binlerce öğrenciye, başarılarını arttırmak ve sınav kaygılarını yenmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak 3 bin 309 adet deneme sınavı kitapçığı dağıtıldı.
3 BİN 309 DENEME SINAV KİTAPÇIĞI
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe’nin geleceği olan gençlerin eğitim hayatına destek vermeye devam ediyor. Başkan Kocaman’ın talimatıyla ilçe genelinde lise sınavlarına girecek 1778, 8’nci sınıf öğrencilerine ve üniversite sınavlarına girecek olan 1531, 12’nci sınıf öğrencilerine Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nden oluşan 10 adetlik iki set deneme kitapçığı dağıtıldı.
SİZİ SEVİYORUZ GENÇLER
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Gençlerimizle her zaman bir aradayız. Öğrencilerimizi okullarında ziyaret ederek onların hayata dair bakışlarını gördük. Geleceğimiz olan evlatlarımız için gece-gündüz çalışıyoruz. Okullarımıza her zaman destek verdik. Kartepemizdeki tüm 12. sınıf öğrencilerimize konu anlatımlı deneme seti veriyoruz. Dağıtımlarımızı tamamladık. Başarı çok çalışarak gelir. Sizi seviyoruz gençler. Mustafa Ağabeyiniz daima yanınızda, güzel başarılarınızı bekliyorum” açıklamasında bulundu.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.