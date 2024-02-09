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İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bekir Develi: "Hiçbir şey yapamıyorsak boykota devam edelim"

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Kocaeli'de vatandaşlarla söyleşide bir araya gelerek İsrail ve Filistin konusuna değinen Yazar Bekir Develi, "Müslüman kardeşlerimiz için her türlü desteği veriyoruz, boykotlar yapıyoruz. Yapılan boykot çok değerli ama yetmez. İsrail'in yaptığı ürünlerin daha iyisini ve kalitelisini bizler üretmeliyiz. Boykot en önemli silahtır. Hiçbir şey yapamıyorsak boykota devam edelim. Bizler boykota devam ettikçe onlar sarsılacak ve kaybedecek" dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bekir Develi: "Hiçbir şey yapamıyorsak boykota devam edelim" mask
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Yazar ve sunucu Bekir Develi, Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen “Gence Dair Söyleşiler” programına katıldı. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Söyleşide Bekir Develi, İsrail’in Filistin’e uyguladığı soykırıma ve siyonizme karşı yapılabilecek boykot başta olmak üzere birçok konuda önemli bilgileri paylaştı. İsrail’e karşı en büyük silahlarının boykot olduğunu söyleyen Bekir Develi, "Filistin ve Mescid-i Aksa bizim için bir iman meselesidir. Filistin’deki insanlar bizim kardeşlerimizdir. 'Müslüman olmak neyi gerektirir' diye düşünüp ona göre hareket etmeliyiz. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. Mübarek ve mukaddes topraklardır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de Mescidi Aksa'dan adıyla söz etmekte ve bu mescidin etrafının mübarek kılındığını bildirmektedir. Bu yüzden oradaki Müslüman kardeşlerimiz için her türlü desteği veriyoruz, boykotlar yapıyoruz. Şu an yapılan boykot çok değerli ama yetmez. Onların yaptığı ürünlerin daha iyisini ve kalitelisini bizler üretmeliyiz. Boykot en önemli silahtır. Hiçbir şey yapamıyorsak boykota devam edelim. Bizler boykota devam ettikçe onlar sarsılacak ve kaybedecekler. Bu yüzden haklı davamızın arkasındayız ve boykota devam edeceğiz. Filistin tam olarak bağımsız ve hür olana dek mücadele edeceğiz. Mescid-i Aksa bir şekilde bizim ve Müslümanların olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

# HER, Türkiye, Başiskele
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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09 Şub 2024 - 13:04 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

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