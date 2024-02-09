3 ilçe adayı 12 Şubat’ta belli olacak

SON PARTİ MECLİSİ 12 ŞUBAT’TA YAPILACAK

Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen CHP'de, son Parti Meclisi toplantısı 12 Şubat'ta yapılacak. Bu toplantıda Gebze, Dilovası ve Başiskele ilçelerinin de adayları belli olacak. CHP, yerel seçimlerde yarışacak adaylarını 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda düzenleneceği toplantıyla tanıtacak. Toplantıda adayların yanı sıra eski genel başkanlar, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katılacak.

GEBZE, DİLOVASI VE BAŞİSKELE BELLİ OLUYOR

Gebze’de Milletvekili Nail Çiler’in adaylıktan çekilmesi sonrasında devam eden bilmece pazartesi çözülecek. Mustafa Anaç veya Ensar Öğüt isimlerinden biri Gebze’ye aday gösterilecek. Anaç, Öğüt’e göre daha şanslı görülüyor. Dilovası Belediye Başkanlığı için aday adayları Fethi Aras ve Mustafa Gökhan Onat ikilisinden birinin aday gösterilmesi bekleniyor. Başiskele’de CHP ve Saadet Partisi arasında işbirliği görüşmeleri devam ediyor. PM’den işbirliği kararı çıkmazsa ilçe başkanı Anıl Acurman, CHP Başiskele Belediye Başkan adayı olacak.

ANAÇ VE ÖĞÜT: Mustafa Anaç ve Ensar Öğüt ikilisinden biri CHP Gebze Belediye Başkan adayı olarak açıklanacak. Anaç’ın şansı Öğüt’e göre fazla görülüyor.

ANIL ACURMAN: CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Başiskele’de işbirliği kararı çıkmazsa partisinin belediye başkan adayı olacak. Acurman, son kararın 12 Şubat tarihinde Parti Meclisi’nde verileceğini söyledi.

FETHİ ARAS VE MUSTAFA GÖKHAN ONAT: Dilovası Belediye Başkan adayı Fethi Aras, Dilovası İlçe Başkanı Servet Turan ve Dilovası Belediye Başkan aday adayı Mustafa Gökhan Onat birlikte. CHP PM toplantısında Aras veya Onat isminden birisi belediye başkan adayı olarak belirlenecek.