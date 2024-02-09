AK Parti, Hüseyin Ayaz’ı ihraç edecek

ADAYLIĞINI AÇIKLAYINCA

Başiskele Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Ayaz bir kafede düzenlediği basın toplantısı ile bağımsız olarak Başiskele Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Hüseyin Ayaz başvurusunu önümüzdeki hafta yapacağını, bütün belgelerinin hazır olduğunu belirtti.

Ses getiren açıklamaya AK Parti’den tepki gecikmedi

TÜZÜK GEREĞİ İHRAÇ EDİLECEK

Gazetemizin konuyla ilgili yönelttiği soruları cevaplayan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, “Bağımsız aday olmak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi bahse konu arkadaşımızın da en doğal hakkıdır. Ancak partimiz üyesi olan teşkilat mensuplarımızın bu davranışı sergilemelerinin karşılığı ise tüzüğümüzde açık şekilde ihraç gerektirir. İlk yönetim kurulu toplantımızda tüzüğümüze uygun şekilde karar alıp süreci işletmeye başlayacağız” dedi.