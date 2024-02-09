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09 Şub 2024 - 13:36- Spor G:

Benik Afobe transferi değerlendiriliyor

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Kocaelispor, Benik Afobe’nin sağlık raporlarını incelerken, daha önce çok sakatlanması nedeniyle transferini değerlendirmeye aldı. Afobe’den vazgeçilmesi durumunda oyuncunun kalitesinde başka bir transfer yapılacak.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Benik Afobe transferi değerlendiriliyor mask
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Tanque’nin takımdan ayrılmasının ardından santrafor arayışlarına giren Kocaelispor, Benik Afobe’nin transferini gündeme aldı. Benik Afobe’nin transferi için görüşmeler yapılırken, sağlık durumu ele alındı. Futbolcunun sağlık raporları incelenirken, daha önce çok sakatlandığı için yeniden sakatlanma riski olduğu düşünüldü. Transferler ilgilenen ekip, futbolcunun transferini değerlendirmeye alırken, düşünülüp karar verilecek.

Afobe’nin transferinden vazgeçilmesi durumunda futbolcunun ayarında bir transfer gerçekleştirilmesi planlanıyor.

# transfer, kocaelispor

09 Şub 2024 - 13:36 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(17)
18

Aa - Yahu hakikaten bu yonetim nerde car copvar onlari bulmakta usta. Acin fm2024u bostaki oyunlardan birini alin

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 09 Şubat 15:25
17

Harbi Izmitli - Alın altyapidan yusuf efe yamani Ömer tug kardesimizi nedir bu yabanci sevdasi

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 09 Şubat 15:20
15

İzmitlilele - Formsuz ve surekli sakatlanması büyük problem yoksa büyük futbolcu

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 09 Şubat 14:46
14

İzmitli4141414141 - Reshad ibrahim akanbiyi alın biliyorsunuz bir dönem bizmle oynadı sheriff takımındaki istatistikleri çok iyi bildiğimiz bir topçu yaşında genç kesinlikle iş yapar bizde

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 14:40
13

Cantuğrul - Transfere hiç gerek yok bırakın almayın bu adamı boşuna para harcamayalım elimizdeki bu kadro bu lig için fazlasıyla yeterli

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 14:37
12

Necdet - Bu Bu transfer bizim işimize yaramaz kesinlikle alınmasın

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 14:36
08

Esentepe - Transfer yapmak için zaman çok daraldı. Anlaştığınız oyuncunun sağlık durumuna bakmadan neden anlaşmaya oturursunuz ki.

Muhtemelen forvet transferi yapılmayacak. Hayırlısı olsun diyelim başka diyecek birşey yok.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 09 Şubat 14:10
07

Emre ks - ENGİN KOYUN SAAT 23.59 DA TRANSFER YAPACAK, AĞAM BİZİMLE EĞLENİYOR.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 09 Şubat 14:03
04

Lobi - İstikamet Sakarya, ya dino ya da kasongo yu alın.Sakarya satacaktı Gözgöze ama bonservis çok geldi.Biz alalım.Bence iyi golcü.

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 09 Şubat 13:56
03

Körfez - Sakaryada Kasongo var onu alın,Göztepe vazgeçmiş transferden,bundan çok daha iyi ama bonservisi bildiğim kadarıyla 500-600 bin euro civarı.

Yanıtla . 3Beğen . 9Beğenme 09 Şubat 13:52
10

İşin Özeti - @Körfez 03 nolu yoruma cevabı: Gidecem diye oynamak istemediğinden sakatım,oram buram ağrıyor diyormuş.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 14:34
05

Gerçekler - @Körfez 03 nolu yoruma cevabı: O da çok sakatlanıyor, biraz takip edin şu işleri, etmiyorsunuz madem yorum yapmayın.

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 09 Şubat 14:00
02

Akarcalı41 - Başkan acale etme birkaç saat daha var transferin kapanmasına

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 09 Şubat 13:47
01

Akarcalı41 - Başkan acale etme, birkaç saat daha var trahsferin kapanmasına

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 09 Şubat 13:46
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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