Benik Afobe transferi değerlendiriliyor

Tanque’nin takımdan ayrılmasının ardından santrafor arayışlarına giren Kocaelispor, Benik Afobe’nin transferini gündeme aldı. Benik Afobe’nin transferi için görüşmeler yapılırken, sağlık durumu ele alındı. Futbolcunun sağlık raporları incelenirken, daha önce çok sakatlandığı için yeniden sakatlanma riski olduğu düşünüldü. Transferler ilgilenen ekip, futbolcunun transferini değerlendirmeye alırken, düşünülüp karar verilecek.
Afobe’nin transferinden vazgeçilmesi durumunda futbolcunun ayarında bir transfer gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(17 )
Aa - Yahu hakikaten bu yonetim nerde car copvar onlari bulmakta usta. Acin fm2024u bostaki oyunlardan birini alin
Harbi Izmitli - Alın altyapidan yusuf efe yamani Ömer tug kardesimizi nedir bu yabanci sevdasi
Öz Körfezli̇ A.y - Hicbirini almayın daha iyi
İzmitlilele - Formsuz ve surekli sakatlanması büyük problem yoksa büyük futbolcu
İzmitli4141414141 - Reshad ibrahim akanbiyi alın biliyorsunuz bir dönem bizmle oynadı sheriff takımındaki istatistikleri çok iyi bildiğimiz bir topçu yaşında genç kesinlikle iş yapar bizde
Cantuğrul - Transfere hiç gerek yok bırakın almayın bu adamı boşuna para harcamayalım elimizdeki bu kadro bu lig için fazlasıyla yeterli
Necdet - Bu Bu transfer bizim işimize yaramaz kesinlikle alınmasın
Körfezin Efendisi - Komik
Tassr - Sakın almayın , sakat ve kötü oyuncu
Esentepe - Transfer yapmak için zaman çok daraldı. Anlaştığınız oyuncunun sağlık durumuna bakmadan neden anlaşmaya oturursunuz ki.
Muhtemelen forvet transferi yapılmayacak. Hayırlısı olsun diyelim başka diyecek birşey yok.
Emre ks - ENGİN KOYUN SAAT 23.59 DA TRANSFER YAPACAK, AĞAM BİZİMLE EĞLENİYOR.
Chelykbash - Samed Ali bunu beğendi (!)
Lobi - İstikamet Sakarya, ya dino ya da kasongo yu alın.Sakarya satacaktı Gözgöze ama bonservis çok geldi.Biz alalım.Bence iyi golcü.
Körfez - Sakaryada Kasongo var onu alın,Göztepe vazgeçmiş transferden,bundan çok daha iyi ama bonservisi bildiğim kadarıyla 500-600 bin euro civarı.
İşin Özeti - Gidecem diye oynamak istemediğinden sakatım,oram buram ağrıyor diyormuş.
Gerçekler - O da çok sakatlanıyor, biraz takip edin şu işleri, etmiyorsunuz madem yorum yapmayın.
Akarcalı41 - Başkan acale etme birkaç saat daha var transferin kapanmasına
Akarcalı41 - Başkan acale etme, birkaç saat daha var trahsferin kapanmasına
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.