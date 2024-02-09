Turan Mollaoğlu’nun acı günü

Geçmişte uzun yıllar Anavatan Partisi’nde siyaset yapan, İzmit Belediye Meclisi eski üyesi Turan Mollaoğlu’nun babası, PTT Müdürlüğü’nden emekli Hacı Bayram Mollaoğlu solunum yetmezliği sonucu vefat etti. Turan Mollaoğlu ile birlikte Derince Kaymakamlığı’ndan emekli Seracettin Mollaoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden emekli Sadettin Mollaoğlu ile Müşerref ve Hayriye Mollaoğlu’nun babası olan Hacı Bayram Mollaoğlu’nun cenazesi bugün ikindi vakti Derince Merkez Camii’nde kılınacak namaz sonrası Derince Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.