Refik Çekmiş kansere yenildi

İzmit Yenidoğan Mahallesi Vadi Sokak’ta ikamet eden emekli şoför Refik Çekmiş, kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Refik Çekmiş’in cenazesi Yenidoğan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.