Bahar aylarında yağış olacak mı? Kış kar yağmadan geçti! Meteoroloji'den cevap var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, mart, nisan ve mayıs aylarındaki sıcaklık tahminlerini paylaştı.
Baharın genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtirken, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mayıs ayında sıcaklıkların artmasını beklediğini ifade etti.
Yağış beklentilerine göre genelde mevsim normallerinde seyredeceğini, ancak Karadeniz Bölgesi'nde bir miktar artış olabileceğini vurguladı.
Yağış beklentilerine göre genelde mevsim normallerinde seyredeceğini, ancak Karadeniz Bölgesi'nde bir miktar artış olabileceğini vurguladı.
Son olarak, sıcak geçen kış mevsiminin erken çiçeklenmeye neden olabileceğini ancak ani soğukların bu durumu olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
Kaynak: CNNTÜRK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.