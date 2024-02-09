Bahar aylarında yağış olacak mı? Kış kar yağmadan geçti! Meteoroloji'den cevap var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, mart, nisan ve mayıs aylarındaki sıcaklık tahminlerini paylaştı.

Baharın genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtirken, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mayıs ayında sıcaklıkların artmasını beklediğini ifade etti.

Yağış beklentilerine göre genelde mevsim normallerinde seyredeceğini, ancak Karadeniz Bölgesi'nde bir miktar artış olabileceğini vurguladı.

Yağış beklentilerine göre genelde mevsim normallerinde seyredeceğini, ancak Karadeniz Bölgesi'nde bir miktar artış olabileceğini vurguladı.

Son olarak, sıcak geçen kış mevsiminin erken çiçeklenmeye neden olabileceğini ancak ani soğukların bu durumu olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Kaynak: CNNTÜRK