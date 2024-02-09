Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Eğitim

KO-MEK’ten imam ve müezzinlere ses eğitimi

ABONE OL Google News Sayfamız

Halk Üniversitesi KO-MEK, talep üzerine Karamürsel’de imam ile müezzinlere hitabet ve ses eğitimi veriyor.

KO-MEK’ten imam ve müezzinlere ses eğitimi mask
KO-MEK’ten imam ve müezzinlere ses eğitimi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Toplumun her kesimine dokunarak Halk Üniversitesi olmanın gururunu yaşayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) şimdide imam ve müezzinler için diksiyon ve Türk Sanat Müziği eğitimi vermeye başladı. Karamürsel İlçe Müftülüğünün talebi doğrultusunda verilen eğitimlerde ilçede görevli müezzinlere sesi doğru kullanma, diksiyon ve Türk Sanat Musikisi eğitimleri veriliyor.

 

GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA

İmam ve müezzinler için son derece önemli olan sesi doğru kullanma ve okunan Kur’an-ı Kerimi farklı makamlarda seslendirme eğitimi KO-MEK aracılığıyla alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Ayrıca KO-MEK tarafından verilen eğitimlerde imam ve müezzinler için güzel ve etkili konuşma teknikleri de diksiyon eğitimiyle aktarılıyor.

 

KO-MEK’ten imam ve müezzinlere ses eğitimi

FARKLI MAKAMLARDA TÜRK SANAT MUSİKİSİ

Üç aylık bir zaman diliminde verilecek eğitimler sonrasında imamlar ve müezzinler vaaz ve namazlarda daha etkili ve farklı makamlarda namaz kıldırıp vaaz verebilecek.  Türk Sanat Müziği derslerini oldukça verimli kullanan kursiyerler aynı zamanda eğitimciyle birlikte farklı makamları deneme ve öğrenme imkânı bulabiliyor.

 

BAŞVURU ADRESİ BİR TIK YAKININIZDA

44 Kurs merkezinde 379 farklı branşta eğitimlerine devam eden KO-MEK te ücretsiz eğitim alabilmek için online olarak www.komek.org adresinden istediğiniz branşlara başvuruda bulunabilirsiniz.

# Büyükşehir, Kocaeli, ilçe, HER
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Kocaeli'de toplu taşıma 7/24 kontrol altında mask
Kocaeli'de toplu taşıma 7/24 kontrol altında
İzmit Körfezi’nde 351 flamingo kanat çırpıyor mask
İzmit Körfezi’nde 351 flamingo kanat çırpıyor
Büyükşehir İtfaiyesi’nden Tekirdağ’da eğitim mask
Büyükşehir İtfaiyesi’nden Tekirdağ’da eğitim
Büyükakın’dan deprem kahramanlarına teşekkür mask
Büyükakın’dan deprem kahramanlarına teşekkür
Derince Kütüphanesi için geri sayım başladı mask
Derince Kütüphanesi için geri sayım başladı
Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde işlem tamam mask
Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde işlem tamam
Büyükakın: "Anıyor ve anlıyoruz" mask
Büyükakın: "Anıyor ve anlıyoruz"
Yeşilçam şarkılarıyla unutulmayacak konser mask
Yeşilçam şarkılarıyla unutulmayacak konser
Büyükakın: "Her Miraç insanoğlu için bir sınavdır" mask
Büyükakın: "Her Miraç insanoğlu için bir sınavdır"
Büyükakın, Anne Şehir Begonya’da katılımcılarla buluştu mask
Büyükakın, Anne Şehir Begonya’da katılımcılarla buluştu

09 Şub 2024 - 14:26 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.375.074 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

KO-MEK’ten imam ve müezzinlere ses eğitimi mask
KO-MEK’ten imam ve müezzinlere ses eğitimi
Başkan Kocaman’dan eğitime destek mask
Başkan Kocaman’dan eğitime destek
Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi mask
Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi
Çifte vatandaşların üniversite kurnazlığı! Şipşak öğrencilik mask
Çifte vatandaşların üniversite kurnazlığı! Şipşak öğrencilik
Vali Yavuz, İzmit İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu mask
Vali Yavuz, İzmit İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu
KOÜ’lü akademisyenler geliştirdi: Solunumu destekleyip göğüs kafesi içinden kalp masajı yapabilecek cihaz mask
KOÜ’lü akademisyenler geliştirdi: Solunumu destekleyip göğüs kafesi içinden kalp masajı yapabilecek cihaz

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL