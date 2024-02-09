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Yeniden Refah adayı Şahin: Ben iş sahibi yaparım

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Yeniden Refah Partisi İzmit Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Şahin, iş geliştirme merkezi kuracaklarını ve eğitim vereceklerini belirterek, “Artık gençler para kaybetsin istemiyoruz. Vatandaşa 'Ben seni işe alacağım' diyemem ama iş sahibi yaparım” dedi.

Muhammet Emin Can
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Yeniden Refah adayı Şahin: Ben iş sahibi yaparım mask
Yeniden Refah adayı Şahin: Ben iş sahibi yaparım
Yeniden Refah adayı Şahin: Ben iş sahibi yaparım
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94 RUHUNU YENİDEN GÖRÜYORUZ

Yeniden Refah Partisi İzmit Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Şahin gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk ile bir araya gelen Mustafa Şahin açıklamalarda bulundu. Beklentilerinin üstünde bir teveccüh olduğunu ifade eden Şahin, “94 ruhunu yeniden görüyoruz. Kocaeli'de İzmit başta olmak üzere birçok ilçeyi alacağız.” diye konuştu.

Yeniden Refah adayı Şahin: Ben iş sahibi yaparım

OYLARIN YÜZDE 33-34’ÜNÜ ALACAĞIZ

Zevkli bir seçik süreci yaşanılacağını belirten Şahin, “Şu anda kendimizi birinci olarak görüyor ve ikinci, üçüncü kim olacak bunu göreceğiz. Biz genel seçimde partililerimiz istemediği halde ülke için Cumhur İttifakı'na destek verdik ama bu kez böyle bir durum yok. Yerel Yönetimler de çok demokratik bir seçim olacak çünkü 2 kutup arasına sıkıştırılmış ortam yok. Zevkli bir seçim süreci yaşayacağız. 4 ilçede mevcut yönetimler değişecek. Projelerimizi anlattığımız zaman bizi herkes alkışlıyor. İzmit halkı biz her iki kutbu da denediğini, artık yeni bir yol denemek istediğini söylüyor. Oyların yüzde 33-34'ünü alacağız.” dedi.

Yeniden Refah adayı Şahin: Ben iş sahibi yaparım

GENÇLERE YATIRIM GELECEĞE YATIRIM

Şahin her mahalleye beceri atölyesi açacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu: “4 üniversite bitirdim, öğrencilik nedir iyi biliyorum. Üniversiteli öğrenciler çok önemli ve öğrencilerin yurduna, evine aç gitmediği İzmit inşa edeceğiz. İş geliştirme merkezi kuracağız, eğitim vereceğiz. Artık gençler para kaybetsin istemiyoruz. Vatandaşa 'Ben seni işe alacağım' diyemem ama iş sahibi yaparım. Kütüphanelerle bilgi seferberliği başlatacağız. Kütüphane var ama yetmiyor. Gençlere yatırım geleceğe yatırım. Her mahalleye beceri atölyesi kuracağız. Gençlerin enerjisini boşaltacak alanlara ihtiyacı var. İhtiyaç karşılanmadığı takdirde geleceğimiz tehlikede”

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09 Şub 2024 - 14:43 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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