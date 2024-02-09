Mehmet Şimşek iş insanlarıyla bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayinin kalbi Kocaeli’de ziyaretlerde bulunacak. Bakan Mehmet Şimşek, Cumartesi günü önce Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u ardından da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamlarında ziyaret edecek. Bakan Şimşek daha sonra Gebze’de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde iş insanlarıyla bir araya gelerek, ekonomi konulu sunumda bulunacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.