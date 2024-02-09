Asgari ücrette ara zam olacak mı? TCMB raporunda dikkat çeken ifadeler

Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda, asgari ücret gelişmelerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler yer aldı. Raporda, 2024'te asgari ücrete ara zam yapılmayacağına işaret edilerek "2024 yılında asgari ücretin yılın ikinci yarısında güncellenmeyecek olmasının, parasal sıkılığın etkinliğini artırarak dezenflasyonist sürece önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir" denildi.

"Son yıllarda asgari ücretin yılda iki defa güncellenmesinin önemli etkisiyle ücret artışlarının talep etkisi giderek daha baskın hale gelmiştir" denilen raporda "Bu doğrultuda, asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncellenecek olması, parasal sıkılaştırmanın etkinliğine yılın ikinci çeyreğinde katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kasım ve aralık ayında yaptıkları açıklamalarda 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajı vermişlerdi.

Bu durumda, TCMB beklentileriyle bile asgari ücret yıl sonuna kadar yüzde 36, ilk altı ayda da yaklaşık yüzde 20-25 aralığında kayıp yaşayacak ve asgari ücret yılın büyük kısmında açlık sınırının altına kalacak.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2024 yılı Ocak ayında 15 bin 48,89 TL’ye yükselmişti. Bu dönemde, dört kişilik aile için yoksulluk sınırı 49 bin 19 TL'ye, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 19 bin 630 TL'ye ulaşmıştı.

ÜCRETLERİ GÖRDÜLER, KÂRLARI GÖRMEDİLER

TCMB'nin enflasyon raporunda, ücretlerdeki artışın enflasyona olumsuz etkisinden sıklıkla bahsedilirken, son yıllarda elde edilen yüksek kâr ve rant rakamlarının enflasyona etkisine değinilmedi.

Raporunda "Parasal, finansal ve malî politikaların eşgüdümünün etkinliğine dair riskler" başlıklı bölümünde "Asgari ücret ve kamu çalışanlarının maaşlarında yapılan düzenlemeler iç talepteki dengelenme üzerinde risk yaratabilmektedir" denildi.

Son yıllarda dünyada iktisatçılar, yüksek kârların enflasyona etkisine dair birçok çalışma yaptı. IMF ve Avrupa Merkez Bankası ekonomistleri de bu yönde çalışmalar yaptılar ancak TCMB çalışmalarında bu yönde bir veriye yer verilmedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ