Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Asgari ücrette ara zam olacak mı? TCMB raporunda dikkat çeken ifadeler

ABONE OL Google News Sayfamız

Merkez Bankası da asgari ücrete 2024'te ara zam olmayacağını duyurdu.

Asgari ücrette ara zam olacak mı? TCMB raporunda dikkat çeken ifadeler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda, asgari ücret gelişmelerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler yer aldı. Raporda, 2024'te asgari ücrete ara zam yapılmayacağına işaret edilerek "2024 yılında asgari ücretin yılın ikinci yarısında güncellenmeyecek olmasının, parasal sıkılığın etkinliğini artırarak dezenflasyonist sürece önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir" denildi.

"Son yıllarda asgari ücretin yılda iki defa güncellenmesinin önemli etkisiyle ücret artışlarının talep etkisi giderek daha baskın hale gelmiştir" denilen raporda "Bu doğrultuda, asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncellenecek olması, parasal sıkılaştırmanın etkinliğine yılın ikinci çeyreğinde katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kasım ve aralık ayında yaptıkları açıklamalarda 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajı vermişlerdi.

Bu durumda, TCMB beklentileriyle bile asgari ücret yıl sonuna kadar yüzde 36, ilk altı ayda da yaklaşık yüzde 20-25 aralığında kayıp yaşayacak ve asgari ücret yılın büyük kısmında açlık sınırının altına kalacak.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2024 yılı Ocak ayında 15 bin 48,89 TL’ye yükselmişti. Bu dönemde, dört kişilik aile için yoksulluk sınırı 49 bin 19 TL'ye, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 19 bin 630 TL'ye ulaşmıştı.

ÜCRETLERİ GÖRDÜLER, KÂRLARI GÖRMEDİLER

TCMB'nin enflasyon raporunda, ücretlerdeki artışın enflasyona olumsuz etkisinden sıklıkla bahsedilirken, son yıllarda elde edilen yüksek kâr ve rant rakamlarının enflasyona etkisine değinilmedi.

Raporunda "Parasal, finansal ve malî politikaların eşgüdümünün etkinliğine dair riskler" başlıklı bölümünde "Asgari ücret ve kamu çalışanlarının maaşlarında yapılan düzenlemeler iç talepteki dengelenme üzerinde risk yaratabilmektedir" denildi.

Son yıllarda dünyada iktisatçılar, yüksek kârların enflasyona etkisine dair birçok çalışma yaptı. IMF ve Avrupa Merkez Bankası ekonomistleri de bu yönde çalışmalar yaptılar ancak TCMB çalışmalarında bu yönde bir veriye yer verilmedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

# çalışma, sosyal, Ankara, Zam, Merkez Bankası

09 Şub 2024 - 15:12 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.375.074 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Asgari ücrette ara zam olacak mı? TCMB raporunda dikkat çeken ifadeler mask
Asgari ücrette ara zam olacak mı? TCMB raporunda dikkat çeken ifadeler
İzmit'te mahkemeden satılık kargir evler mask
İzmit'te mahkemeden satılık kargir evler
İzmit'te icradan satılık ofis mask
İzmit'te icradan satılık ofis
İzmit'te icradan satılık daire mask
İzmit'te icradan satılık daire
Bakan Şimşek'ten Eximbank talimatı: Sermayesi artırılıyor mask
Bakan Şimşek'ten Eximbank talimatı: Sermayesi artırılıyor
Borsada yeni rekor: 9 bin puana dayandı mask
Borsada yeni rekor: 9 bin puana dayandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL