Uzmanından "Kalp krizi vakalarında AB birincisiyiz" değerlendirmesi

"Kovid 19 Sonrası Kalp Sağlığında Gençleri Neler Bekliyor?" konulu sağlık söyleşinde kalp krizi konusu masaya yatırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uluslararası ve ulusal istatistikler, her 5 insandan birinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor. Son yayınlardaki epidemiyolojik çalışmalara göre, 20 ila 40 yaş arasındaki genç insanlar da kalp krizini sıklıkla geçiriyor. Bu konu Altınbaş Üniversitesi’nde düzenlenen "Kovid 19 Sonrası Kalp Sağlığında Gençleri Neler Bekliyor?" konulu sağlık söyleşinde ele alındı.

Açıklamada söyleşideki görüşlerine yer verilen Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Esen, kalp krizi artış yüzdesinin Türkiye'de çok yüksek olduğunu ve genç kalp krizi vakalarında AB ülkeleri arasında Türkiye'nin birinci olduğunu hatırlatarak, "Ülkemize has 3 önemli risk söz konusu. Yüksek oranda sigara içilmesi, özellikle gençlerin çok tüketmesi, yüksek kolesterol ve hareketsizlik. Esas olarak vücuda alınan 1 gr kalorinin bile aynı oranda yakılması gerekiyor. Biz vatandaşlarımıza sağlıklı beslen, Akdeniz Diyeti ile beslen ve harekete geç diyoruz. Günlük 5 bin adım atmalarını eğer yapamıyorlarsa 3 günde en az 7 bin 500 yüz adımı tamamlamalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esen, kalp sağlığı açısından özellikle gençler arasında hızla yayılan elektronik sigara ürün grubunun büyük risk içerdiğine değindi. Bu alışkanlığın günümüzde 15’li yaşlarda başladığını ve bugüne kadar sigarayı bırakmak için önerilen bu ürünlerin aksine madde ve ilaç kullanımına zemin hazırladığını kaydetti.

FDA'nın (Amerika Gıda ve İlaç Dairesi) hiçbir elektronik sigara ürününe sigara bırakmak için lisan vermediğini hatırlatan Esen "İngiltere’de yakın zamanda bu nedenlerle vape adı verilen tek kullanımlık elektronik sigara türü yasaklandı. Gencecik bir beyin daha bu yaşta nikotinle tanışıyor. Sigaraya ve başka bağımlılıklara geçiş daha hızlı ve kolay oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Esen, özellikle Omicron varyantının 25-45 arası yaş grubu kalp krizi vakalarında hızlı bir artışa sebebiyet verdiğinin ve virüs parçacıklarının damar duvarlarında patolojik sorunlara neden olduğunun altını çizerek, "Bu durumun Kovid 19’un geçirilmesini takip eden günlerde oluştuğu tespit edildi. Damar hastalığına sebebiyet vermesi nedeniyle artık hastalara 'Kovid geçirdiniz mi?" diye sorarak tedaviye başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Virüsten kaynaklı kalp damar sorunlarıyla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatan Esen, "Zannedildiğinin aksine aşı kaynaklı değil. 'Gelecek 10 yılda ne olacak?' tam olarak bilememekle birlikte bir kalp hastalığı pandemisi görüleceğini öngörüyoruz." dedi.

Aşının ilk 48 saatinde fiziki aktivite yapıldığında, geçici sorunlar oluşabildiğinin, yaşamsal risk taşımadığının altını çizen Esen. "Aşı, kalp kasında ve zarında geçici bir reaksiyona sebep olabiliyor. Ama virüsün kendisinin verdiği zararla karşılaştırıldığında aşı, insan hayati açısından büyük sorunlara yol açmıyor." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA