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09 Şub 2024 - 15:50- Spor G:

Afobe’den vazgeçildi, B planı devrede

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Kocaelispor santrafor transferinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin 1.Lig ekiplerinden Al Dhafra’da oynayan 30 yaşındaki Kongo asıllı İngiliz futbolcu Benik Afobe ile dün akşam saatlerinde anlaşmış, ön protokol yapılmıştı.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Afobe’den vazgeçildi, B planı devrede mask
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Ancak futbolcunun daha önce yaşadığı iki önemli sakatlığın bir risk oluşturacağını düşünen yönetim bugün öğlen saatlerinde transferden vazgeçti. Transferin son günü son saatlerde gelişen bu olayın ardından yönetim alternatif isimleri masaya yatırdı. Ara transfer dönemi bu gece saat 23.59’da sona erecek. Yönetim kısa süreçte kulübün mali yapısına uygun, takımın ihtiyacı olan santraforla anlaşmak için yoğun bir mesai veriyor.

# transfer

09 Şub 2024 - 15:50 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(14)
16

Kozluk kara bela - Transefer bitti santrafor yok yusuf efeyle sozlesme yapuldi yeni satraforumuz o

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 17:07
15

Darıcalı - Tanıdık bir menejerin desteği ile transfer yaparlar kendisinin portföyü çok geniş geçmiş yıllarda gördük

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 17:06
12

Nicomedia - Yusuf Efe Yaman ile bugün sözleşme yaptılar ya, daha ne istiyonuz köftehorlar :)

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 16:38
13

Miftah41 - @10.köyden Mehmet Ağa 10 nolu yoruma cevabı: Urfa aldı onu sanırım dün öyle bir haber çıktı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 16:50
09

Boş - ulan şu yalanlar bitmedi gitti be. yalana vergi alınsın.....

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 16:25
08

Krfz_shark - Alexsander PATO, Woobens Pacius boşta alın, adam brezilyada döktürdü amerikada da iyiydi, takıma hava katacaktır, yaş ilerlese de yetenek baki kalıyor, felipe caicedo , Blessing Eleke,Astrit Selmani bunlar boşta yeter yaa biran önce bitirin şu işi, pato ve ya pacius u alın en az 2. yarı 20 golü var net söylüyorum, pacius 22 yaşında dip not...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 16:21
07

Körfez 89 - Tahminim yönetim forvet isini bitiremiyecek elimizdeki kadroyla yola devam edecegiz umarim ben yanilirim

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 16:21
05

Gerek Yok - Yeni santrafora yeni futbolcuya gerek yok eldekiler yeter Kocaelispor'un süper ligi götürebilecek yapısı parası alt yapısı taraftarı seyircisi hiçbir şeyi yok .üç beş amigo komisyoncu para kazanacak ..Kocaelispor yöneticileri hava atacak diye çok zorlamayalim. Zaten borç milyari aştı.. belediye 10 milyar TL mi verecek? Yapılan işlerin bir mantığı olması gerekir. Tangue den gelen parayla borçlar ödenir iyi olur.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 16:11
02

Chelykbash - Babacar Gueye tarzında ziyan çöp bi topçu ile anlaşacaklar diye korkuyorum hiç almayın adam daha iyi eldekilerle devam edelim boşuna borcun altına girmeyelim

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 16:02
01

Emre ks - bu yönetim gidince loku dağıtacağım, seni de baş köşeye davet edeceğim.

Yanıtla . 11Beğen . 6Beğenme 09 Şubat 15:57
14

Darıcalı - @Emre ks 01 nolu yoruma cevabı: Allah kabul etsin inşallah tez zamanda gerçekleşir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 17:05
06

Kosekoylu Fanatik Sone - @Emre ks 01 nolu yoruma cevabı: Bakkaldan çekirdek almaya benzemez bu işler.kolay değil yani, eleştirin ama bu kadar da değil artık.Biraz insaf

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 09 Şubat 16:19
03

Krkbr - @Emre ks 01 nolu yoruma cevabı: Sakat adammi alsın? 3 gün kala adam aramaya başlandı. Herkes ihtiyacın olduğunu biliyor ve ona göre fiyat çekiyor. Kolay mı sanıyorsun bu işleri?

Yanıtla . 7Beğen . 3Beğenme 09 Şubat 16:06
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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