Afobe’den vazgeçildi, B planı devrede

Gerek Yok - Yeni santrafora yeni futbolcuya gerek yok eldekiler yeter Kocaelispor'un süper ligi götürebilecek yapısı parası alt yapısı taraftarı seyircisi hiçbir şeyi yok .üç beş amigo komisyoncu para kazanacak ..Kocaelispor yöneticileri hava atacak diye çok zorlamayalim. Zaten borç milyari aştı.. belediye 10 milyar TL mi verecek? Yapılan işlerin bir mantığı olması gerekir. Tangue den gelen parayla borçlar ödenir iyi olur.