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Bahçeli: AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 55. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, ''Türklük gururu ile İslam fazileti ile 55 senede ilkelerimizden, vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Devir artık Türk devridir. Güçlü MHP, güçlü Türkiye demektir.'' dedi. Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı da sert sözlerle eleştiren MHP lideri Bahçeli, ''AYM artık milli güvenlik sorunudur. AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır.'' diye konuştu.

Bahçeli: AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır mask
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümüdür hayırlı olsun inşallah. İlk günkü azi ve kararlılıkla ezelden ebede coşkun nehirler misali akıyoruz. Önümüze çekilen perdeleri aralıyoruz. Sabrettik çıktığımız seferde desteği milletten zaferi Allah'tan diledik.

''FIRTINALAR ÇIKTI DURUŞUMUZU BOZMADIK''

Türklük gururu ile İslam fazileti ile 55 senede ilkelerimizden vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Fırtınalar çıktı duruşumuzu bozmadık. Canımıza kastetseler de can bağladık ülkemize. 55 yıl boyunca milli ve manevi değerleri esas aldık.

''KÜRESEL ADALET YERLERDE SÜRÜKLENMEKTEDİR''

Gazze'de katledilen bebekler uluslararası toplumun aciz halini gözler önüne sermiştir. Küresel adalet yerlerde sürüklenmektedir. Hazırladığımız insanlığın huzur projesi ile huzurun hürriyet gibi bir insan hakkı olduğu belgelenmiştir. 

''DEVİR ARTIK TÜRK DEVRİDİR''

Türk birliği bu yüzyıl içinde mutlaka gerçekleşecek. Devir artık Türk devridir. Belini doğrultan tarih düştüğü yerden ayaklanan coğrafya Türk milletine büyük imkanlar sunmaktadır. Siyasette önceliğimiz istirarlı iddialı sosyal ve ekonomik sorunları temelinden çözmüş bir  Türkiye'nin dünyanın huzuruna azami ölçüde destek olmasıdır.

''GÜÇLÜ MHP, GÜÇLÜ TÜRKİYE DEMEKTİR''

Güçlü MHP, güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yeni hükümet sistemiyle lider ülke Türkiye olacak.

''HAİN ÇEVRELERİN UYKULARINI KAÇIRDIK''

Ahlak çeşmemizi zehirlemeyi amaçlayan hain çevrelerin uykularını kaçırdık. Halkımız ne diyorsa onu söyledik. Nerede bir zulüm varsa tarafımızı insanlıktan yana belirledik. Zulmü alkışlamadık, zalimi hiç sevmedik.

''DAYANIŞMAMIZI ZAYIFLATMAK İSTEYENE GÖZ AÇTIRMADIK''

Dayanışmamızı zayıflatmak isteyene göz açtırmadık. 55 yıldır dildeyiz dilekteyiz duadayız kalpteyiz şehitlik anıtıyız. Dava ve iddia sahibi olmanın sorumlulukları vardır. Çıkarlarının peşine düşenler tarlası sırtında gezenler bununla da kalmayıp kurt ininde çakal besleyenler bizim gibni olamaayacakları gibi dava adamlığı postuna otuıramaz. Ülkücü kalmak için uyanık bir şuur lazımdır.

''DAVAMIZIN YAŞI TÜRKLÜĞÜN YAŞI İLE EŞİTTİR''

Türk milleti için 55 yıldır mücadele ediyoruz. 55 yıl içinde dalımızın kırıldığı dönemler oldu. Bu süreçte zannettiler ki çöktük çok şükür ki kökümüz sağlamdır. Sadece yaprak döktüğümüzü göremediler. Davamızın yaşı Türklüğün yaşı ile eşittir.

''14. OLAĞAN BÜYÜK KURULTAYIMIZ 17 MART'TA''

İhanetin husumetin dışında huzurlu bir liman arayanlar için tek çare MHP ve Cumhur İttifakı'dır. 17 Mart'ta yapacağımız 14. Olağan Büyük Kurultayımız aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın yol haritasını da çizecektir.

''AYM ADALET VE HUKUK İLKELERİNE SAVAŞ AÇMIŞTIR''

Çağlayan Adliyesi'nde saldıran 2 teröristin kimler tarafından savunulduğu deşifre olmuştur. Adliyenin önünde alnının çatından vurularak indirilen terörist lehine AYM'nin 6 Şubat 2020 tarihinde açıkladığı hak ihlali kararıdır. AYM adalet ve hukuk ilkelerine savaş açmıştır. Hak ihlali kararı ile ödüllendirilen terörist 4 yıl sonra terör saldırısında imha edilmiştir. AYM haini haklı görmüş Türk polisi de hak öyle değil böyle olur mesajıyla gereğini yapmıştır. Hak ihlali kararlarıyla Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik ve tarihsel haklarına ölümcül darbeler vurduğunuzu ne zaman anlayacaksınız? Be hey vicdansızlar teröristin hakkı mı olur? Teröriste hak veren bir mahkeme Türk mahkemesi olamaz.

''AYM ARTIK MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR''

Anayasanın 153. maddesinin bireysel hak ihlali kararlarını kapsamayacağına göre neyin dayatmasını yapıyorsunuz, nereye hizmet ediyorsunuz? AYM artık milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez. Böyle bir mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları içinde yer alamaz.

''AYM YA KAPATILMALI YA DA YENİ BAŞTAN YAPILANDIRILMALI''

Verdiği skandal hak ihlali kararlarıyla iç huzur ortamını sarsan AYM tekrar ifade ediyorum ki ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır.

''ÜLKEMİZE OPERASYON ÇEKİLMEKTEDİR''

Ülkemize operasyon çekilmektedir. CHP'nin yeni adresi Kandil'dir. DEM, CHP'yi kafa kola almıştır. DEM'cilerin, demlenmiş CHP'nin ve marjinalleşmiş yedeklerinin Anayasa Mahkemesi'ni siyasi siper haline getirmeleri hukuk sistemine sürülmüş kara lekedir. Hedefimiz dağlarında teröristlerin cirit atmadığı emeğinin karşılığını alamayan işçi memur ve çiftçinin kalmadığı vurguncuların milli servetimizi talan etmediği bir Türkiye'dir. Cumhur İttifakı olarak başaracağız.

''MHP, 100 MADDELİK ANAYASA ÇALIŞMASINI TAMAMLAMIŞTIR''

Önümüzdeki dönemlerde gündeme alınması planlanan 9 ana başlıktan biri yeni Anayasa maddesi. MHP, 100 maddelik anayasa çalışmasını tamamlamıştır.''

Kaynak: NTV

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09 Şub 2024 - 16:07 - Siyaset --- Okunma

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