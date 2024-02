Horlama deyip geçmeyin! Bu 4 ölümcül hastalığın habercisi olabilir…

Horlama genellikle sekiz kişiden birini etkileyen obstrüktif uyku apnesi gibi zararlı durumların bir belirtisidir. Aynı zamanda yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet gibi birçok ölümcül durumla da ilişkili olabilir. Bilim insanları horlamanın tüm potansiyel yan etkilerini ortaya çıkarmak için yoğun araştırma yaptığı bir dönemde Lancet Bölge Sağlık Merkezi, Çin'deki 82.000'den fazla yetişkinden elde edilen verileri inceledi. DNA'larını analiz eden bilim insanları, genetik olarak horlamaya yatkın olup olmadıklarını ve bunun felç geçirmek ile nasıl bir bağlantısı olduğunu ortaya çıkardı. Sonuçta horlamanın, tıkalı ve yırtılmış kan damarlarının neden olduğu felç riskini artırdığı sonucuna vardılar.

On yıl boyunca, 19.623 katılımcı, beyne kan akışının tıkanmasından kaynaklanan 11.483 iskemik felç vakası da dahil olmak üzere, felç geçirdi. Ayrıca 5710 kişide, beyindeki bir atardamarın yırtılması ve kanamaya başlamasıyla trajik bir şekilde meydana gelen hemorajik felç de yaşandı. Horlayanların felcin her iki versiyonundan da muzdarip olma olasılıkları çok daha yüksekti. Pekin Üniversitesi'nden Dr. Yunqing Zhu şunları söyledi: "Horlamanın, total felç, hemorajik felç ve iskemik felç riskinin artmasında potansiyel bir nedensel faktör olduğu belirlendi. Dahası, bu tür nedensel ilişkiler vücut kitle indeksinin etkisinden bağımsız olarak sabit kaldı." Kalp hastalığı horlayanlar için büyük bir endişe kaynağıdır. Sleep adlı akademik dergide yayınlanan bir araştırmada, on yıllık bir süre boyunca yaş ortalaması 74 olan 2320 yetişkini analiz edildi. Akademisyenler katılımcıları üç gruba ayırdı: 'Horlamayan ancak uykusuz kalanlar', 'uykusuz olup horlayanlar' ve 'uyuyan ancak horlayanlar'. Deneyleri, gün içinde horlayan ve kendini yorgun hisseden kişilerin kalp hastalığı sorunu yaşama olasılığının %46 daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Atlanta'daki Dr. Yohannes Endeshaw'daki Morehouse Tıp Fakültesi'nden Dr. Yohannes Endeshaw, şu iddiada bulunarak farkındalığı artırmaya çalışıyor: "Bu semptomların, kardiyovasküler hastalık riski yüksek olan yaşlı yetişkinleri tespit etmek için basit ve etkili bir yöntem olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz."

Yüksek tansiyon ile uyku apnesi arasındaki bağlantı yapılan birçok çalışma ile kanıtlanmıştır. Ancak araştırmacılar horlamanın tek başına etkisi konusunda şaşırtıcı derecede az araştırma yaptılar. Ancak İran'daki Kermanshah Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden Profesör Habibolah Khazaie bulgularını Journal of International Medical Research'te yayınladı.

Araştırmacılar, yaş ortalaması 49 olan 181 yetişkinde horlama, apne ve kan basıncını izledi. Bulgular, horlayanların yüksek tansiyona yakalanma olasılığının çok daha yüksek olduğunu ve fazla kilolu olma ihtimalinin yüksek olduğunu kanıtladı. Khazaie şöyle açıkladı: "Hipertansiyonu olan hastalarda horlama ve apnenin yanı sıra aşırı kilo göstergeleri de daha yüksekti. Horlama, hipertansiyonun en güçlü göstergesiydi."

Kaynak: CNNTÜRK