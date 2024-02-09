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"Leyla Hanım" galasına tam kadro katılıyor

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Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galasına filmde yer alan oyuncular tam kadro katılacak.

"Leyla Hanım" galasına tam kadro katılıyor mask
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İzmit Belediyesi'nin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin büyük galası 11 Şubat Pazar akşamı gerçekleştirilecek. Saat 18.00’da Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak olan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galasında filmde yer alan oyuncular tam kadro yer alacak. Yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, Senarya Danışmanlığını Gani Müjde’nin üstlendiği Leyla Hanım belgesel filminde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırıyor. Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Ferman Akgül filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Galaya ayrıca filmin senaryo danışmanı Gani Müjde, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Hulusi Kentmen’in torunu Melek Kentmen’de katılacak.

Ölümünün yıl dönümünde mezarı başında anılacak

Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle göreve gelen ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe adını yazdıran Leyla Atakan, 11 Şubat 1971 tarihinde elim bir trafik kazasında yanında bulunan meclis üyeleri İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay ile birlikte hayatını kaybetmişti. Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları, ölümünün yıl dönümünde mezarı başında anılacak.

Kaynak: İHA

# Türkiye, seçim, İzmit, çalışma

09 Şub 2024 - 16:30 Kocaeli/ İzmit- Kültür Sanat --- Okunma

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