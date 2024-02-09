İZMEK’te kursiyer buluşması

YAPILAN HİZMETLERİ ANLATTI

Meslek edindirme kurslarımızı çok önemsediklerini aktaran, daha da büyüterek daha fazla kadına hitap etmeyi planladıklarını anlatan Başkan Hürriyet şunları söyledi:

“-Muhteşem şeyler üretiyorsunuz. Üretirken aynı zamanda kadın dayanışması gösteriyor, sosyalleşiyorsunuz. Beni bir arkadaşınız olarak görün. İZMEK’ler için elimden gelen ne varsa yapıyorum, gördüğünüz eksiklikleri mutlaka iletin.

Göreve geldiğimizde hiç kreşimiz yoktu. Şimdi 5’inci kreşimizin temelini atacağız. İzmit Belediyesinin hiç kütüphanesi yoktu. Şu anda 2 tane var. Devasa kütüphaneler kurduk. O kadar talep var ki yine de yetmiyor. Üniversite öğrencilerine her gün 1 öğün ücretsiz yemek veriyoruz. Bütün okullara her gün 1 öğün ücretsiz yemek verebilecek kapasiteye sahibiz.

“YATIRIMLARIMIZ İNSANA”

Gönlümüzden çok şey yapmak geçiyor ama imkanlarımız kısıtlı. Sabah akşam çalışıyoruz. Bir belediye başkanı için en kolay şey bina yapmak. Verirsiniz parayı müteahhide, diktirirsiniz binayı. Kurdeleyi keser, açılış yaparsınız. En çılgın proje; insana yapılan yatırımdır. Daha yolumuz var, yapmak istediklerimiz var. Sizin önerilerinizi seve seve dinlerim”

Kaynak: Haber Merkezi