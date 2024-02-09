TOBB Başkanı GTO’da

KARŞILIKLI BİLGİLENDİRME

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası’nın A Sınıfı Akredite Oda olarak üyelerine kaliteli hizmet sunduğunu görmekten gurur duyduğunu, yakın zaman önce Oda tarafından üst düzey katılım ile düzenlenen Azerbaycan İş Forumu’nun da Oda üyelerinin iş ağı geliştirme potansiyeline azami katkı sağlaması noktasında çok önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.

GTO Başkanı Aslantaş da, oda tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, eğitim ve bilgilendirme hizmetleri, üretim ve ihracatı geliştirme programları, yurt dışı iş forumları ve yabancı heyetlerle yapılan B2B görüşmeleri konusunda Hisarcıklıoğlu’na bilgi aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi